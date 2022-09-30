Впервые с октября 2014 года: курс евро на Мосбирже опустился до 51 рубля

На торгах в пятницу, 30 сентября, курс евро на Московской бирже впервые с октября 2014 года опускался до 51 рубля. Курс доллара при этом снижался до 53,3 рубля — минимального уровня за последние три месяца. Наблюдаемую динамику опрошенные RT эксперты во многом связывают с сохраняющимся переизбытком иностранной валюты на российском рынке. В страну по-прежнему поступает значительный объём долларов и евро от экспорта, в то время как бизнес активно избавляется от этих валют из-за геополитических рисков. Кроме того, аналитики указывают на стремительное ухудшение экономической ситуации в ЕС, что приводит к удешевлению евро на мировом рынке. Положение единой валюты дополнительно усугубляет ЧП на «Северных потоках», подчёркивают специалисты.

В пятницу, 30 сентября, торги на Московской бирже сопровождаются заметным укреплением российской валюты. В начале дня курс доллара опускался на 6,8% и впервые с 1 июля достигал отметки 53,3 рубля. Курс евро при этом падал сразу на 8%, до 51 рубля — самого низкого уровня с октября 2014 года.

Значимую поддержку рублю по-прежнему оказывает дисбаланс спроса и предложения на российском валютном рынке, пояснил в беседе с RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Сейчас курс рубля к основным валютам в основном определяется параметрами внешней торговли — соотношением экспорта и импорта. Пока это соотношение достаточно благоприятно для нацвалюты. Продажи валютной выручки со стороны экспортёров сохраняются, в то время как покупки наличных физлицами за последний месяц снизились», — объяснил специалист.

Наряду с этим российские банки и компании продолжают активно распродавать имеющиеся доллары и евро, добавил Потавин. По его словам, бизнес опасается введения Западом новых санкций в отношении финансового рынка России. На этом фоне бизнес стремится избавиться от «токсичных активов» и переводит деньги в рубли, а также валюты дружественных стран.

Gettyimages.ru

© Bloomberg Creative Photos

Помимо этого, рекордное за последние восемь лет удорожание рубля по отношению к евро может быть связано с общим ослаблением европейской валюты на мировом рынке из-за ухудшения экономических перспектив стран еврозоны. Таким мнением в разговоре с RT поделился инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«В целом на евро давит сложная экономическая ситуация в Европе. Сейчас в регионе обостряется энергетический кризис. Очень растёт угроза рецессии в еврозоне и вполне реальны остановки целых производств из-за дефицита газа и других источников энергии», — объяснил Суверов.

Отметим, что уже на протяжении нескольких недель европейская валюта стоит дешевле американской на международных торгах. В последний раз аналогичную ситуацию можно было наблюдать ещё в 2002 году.

В пятницу курс евро по отношению к доллару снижался на 0,5% — до $0,9753 за €1, свидетельствуют данные платформы TradingView. По словам аналитиков, рынок негативно отреагировал на опубликованные 30 сентября данные по инфляции в еврозоне.

Также по теме «Будет очень тяжёлая зима»: как обострение энергокризиса в Европе может повлиять на экономику региона Деловая активность в промышленности и сфере услуг еврозоны упала до минимума с января 2021 года. Нехватка российских энергоносителей...

По предварительным оценкам Евростата, в сентябре 2022-го темпы роста потребительских цен на товары и услуги в среднем по еврозоне достигли 10% в годовом выражении — максимального уровня за всю историю наблюдений. Более того, в ряде государств Европы годовая инфляция уже превысила 11—12%, в Нидерландах достигла 17,1%, а в странах Прибалтики перевалила за 22%.

Одной из главных причин рекордного разгона инфляции в Европе стал ажиотажный рост цен на энергоносители. Так, за последний год стоимость энергии в странах региона увеличилась в среднем почти на 41%.

На фоне стремительного повышения цен в сентябре деловая активность в обрабатывающей промышленности и сфере услуг еврозоны упала до уровней начала 2021 года, когда регион переживал последствия пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют материалы аналитического агентства S&P Global.

Тем временем специалисты консалтинговой компании Oxford Economics считают, что еврозона уже вошла в фазу рецессии. При этом, как полагают эксперты, наиболее глубокий спад ожидает Германию — крупнейшую экономику региона.

«Цифры указывают на то, что еврозона уже находится в рецессии, причём высокая инфляция и сокращение промышленного производства могут привести к ещё более резкому экономическому спаду зимой... Из числа крупных европейских экономик Германия понесёт самый серьёзный удар по своей (экономической. — RT) активности ввиду масштабов её промышленного сектора и интенсивности потребления газа в его работе», — отмечают авторы доклада.

Потоковое напряжение

По мнению Сергея Суверова, дополнительное давление на евро сейчас оказывает ситуация вокруг системы газопроводов «Северный поток». В начале недели на магистралях была обнаружена крупная утечка газа, которая, как предполагается, могла произойти в результате нескольких подводных взрывов. Ряд европейских политиков и экспертов называют инцидент преднамеренной диверсией. В России, между тем, считают произошедшее международным терактом, к которому могут быть причастны сами страны Запада.

«У нас уже есть некоторые материалы, которые указывают на западный след в организации и осуществлении этого террористического акта... Запад делает всё для того, чтобы скрыть истинных исполнителей и организаторов этого международного террористического акта… Генеральная прокуратура уже открыла уголовное дело, ведётся расследование», — заявил в пятницу директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Трубы на береговом участке газопровода «Северный поток — 2» в Любмине, Германия

Legion-Media

© Fotoagentur Nordlicht

Хотя газопровод «Северный поток — 2» так и не был запущен в эксплуатацию, а «Северный поток — 1» не работал в последние недели, многие специалисты рассчитывали, что при критическом усугублении энергокризиса в ЕС обе магистрали всё же можно будет открыть. Отсутствие такой возможности теперь несёт для Европы ещё более серьёзные риски, отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Несмотря на политические заявления со стороны Еврокомиссии или Берлина, у европейцев оставались эти газопроводы. Стоило лишь договориться с Россией о том, чтобы начать качать газ в нужных объёмах. Но сейчас это невозможно технически, и ситуация для Европы, особенно Германии как локомотива всей экономики ЕС, становится угрожающей», — отметил Деев.

В этих условиях специалисты не исключают, что в обозримой перспективе европейская валюта продолжит дешеветь на мировом рынке. Как предположил в комментарии RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов, в октябре курс евро на Мосбирже будет стремиться к уровню 50 рублей. Курс доллара при этом может оставаться относительно стабильным и пока будет оставаться вблизи текущих значений, но уже к концу года способен подняться до 65—70 рублей, уверен Александр Потавин.