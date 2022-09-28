«Гарантирует выполнение всех социальных обязательств»: правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на три года

Правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму проект федерального бюджета на 2023—2025 годы. Предполагается, что на протяжении следующих трёх лет расходы государственной казны будут превышать объём доходов, однако дефицит станет планомерно сокращаться. Как подчеркнули в кабмине, все социальные обязательства перед гражданами будут полностью выполнены, а возросшие бюджетные траты планируется покрывать за счёт заимствований. Тем не менее власти не ожидают серьёзного увеличения государственного долга. Какие параметры легли в основу бюджета на следующую трёхлетку — в материале RT.

Правительство России направило на рассмотрение в Государственную думу проект закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как ранее отмечал глава кабмина, при формировании документа были учтены многие нынешние вызовы и проработаны возможные риски для экономики. При этом власти исходили из необходимости полного исполнения обязательств перед россиянами и поручений президента, говорится в сообщении правительства.

В частности, речь идёт об адресной поддержке семей с детьми, выплатах беременным женщинам в трудном материальном положении, проведении углублённой диспансеризации и развитии программ медицинской реабилитации. Наряду с этим предусмотрены средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей России, увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц и поликлиник.

«Он (проект бюджета. — RT) гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. В нём заложены ресурсы на стратегические задачи, которые в виде национальных целей определил президент. В течение следующих двух лет на реализацию национальных проектов планируется выделять примерно по 3 трлн рублей ежегодно», — заявил Мишустин.

Согласно проекту, доходы российского бюджета будут увеличиваться на протяжении всего трёхлетнего периода. В 2023 году они могут составить 26,13 трлн рублей, в 2024-м — 27,24 трлн, а в 2025-м — 27,98 трлн.

Расходы государственной казны будут расти только в течение следующих двух лет, после чего несколько сократятся. Так, в 2023 году бюджетные траты составят 29 трлн рублей, в 2024-м — около 29,43 трлн, а в 2025-м — 29,24 трлн.

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Таким образом, по оценкам властей, все три года расходы казны будут превышать объём доходов. В 2023-м бюджетный дефицит может составить около 2,87 трлн рублей (2% от ВВП страны), в 2024-м — 2,19 трлн (1,4% ВВП), а в 2025-м — 1,26 трлн (0,7% ВВП).

«В самом дефиците бюджета нет ничего страшного для экономики, это обычная практика. Многое будет зависеть от источников его финансирования. При этом сам дефицит будет с каждым годом сокращаться. Эта позитивная тенденция позволяет рассчитывать на устойчивость и стабильность бюджетной конструкции», — отметил в разговоре с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

По его словам, в бюджет могут быть заложены расходы на поддержку новых регионов после их вхождения в состав России, а также траты на помощь бизнесу и населению в условиях санкций. В то же время финансирование всех соцпрограмм надёжно защищено и не будет урезаться, подчеркнул специалист. Аналогичную позицию выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Ключевые траты бюджета сейчас направлены как на оборонно-промышленный комплекс, так и на расходы социального характера. Только на увеличение соцвыплат и пособий планируется направить из бюджета значимые суммы. Нам важно, чтобы наравне с ОПК продолжали развиваться проекты в сфере образования, здравоохранения, а наши граждане в полной мере могли получать необходимую социальную помощь», — рассказала собеседница RT.

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По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, для увеличения денежных поступлений в бюджет правительство предусмотрело ряд налоговых инициатив. В частности, меры коснутся предприятий российского энергосектора.

«Ключевые предложения: повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ, изъятие дополнительных доходов производителей сжиженного природного газа, введение экспортной пошлины на удобрения и энергетический уголь в случае сохранения высоких цен на эту продукцию, повышение налогообложения нефтяной отрасли», — заявил министр.

В то же время, как подчёркивал Михаил Мишустин, власти не намерены задействовать деньги из Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита бюджета. Компенсировать расходы казны планируется в основном за счёт заимствований. При этом уровень государственного долга России продолжит оставаться на приемлемом уровне, считают в правительстве.

«Такой подход позволит обеспечить более активную поддержку экономики в период адаптации и перестройки хозяйственных связей, с одной стороны, а с другой стороны, будет содействовать устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте, сохранению доверия к проводимой государством макроэкономической политике», — отмечал Мишустин.

Выход в плюс

Как заявил 19 сентября президент страны Владимир Путин, нынешние изменения и тенденции в глобальной экономике носят долгосрочный характер. На этом фоне власти должны задействовать системные механизмы и дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов, подчеркнул глава государства.

«Важно и на ближайшую трёхлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов, по другим важнейшим направлениям развития страны», — добавил Путин.

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Отметим, что одобренный проект бюджета свёрстан на основе прогноза социально-экономического развития, который подразумевает, что в 2023 году объём ВВП России сократится на 0,8%, но уже в 2024-м и 2025-м вернётся к росту и будет ежегодно прибавлять 2,6%.

Между тем при более уверенном восстановлении экономики государственные доходы также могут начать расти ускоренными темпами, считает Никита Масленников. В этом случае, по словам эксперта, уже в 2025 году есть вероятность преодоления бюджетного дефицита и даже выхода в профицит.

«Нужно смотреть, как в 2023 году мы сможем обеспечить условия по адаптации бизнеса и стимулированию инвестиционной активности. Также нужно учитывать, что весь мир сейчас скатывается в рецессию, а спрос на энергоносители падает. Это создаёт риски для бюджета. Однако и этот вариант, думаю, уже заложен в бюджет. Тем не менее источники бюджетного финансирования с учётом любых сценариев обеспечены», — заключил Масленников.