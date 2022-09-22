С 1 января 2023 года: в правительстве России предложили ввести универсальное пособие для семей с детьми

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах правительства ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие для родителей с низкими доходами. По словам главы кабмина, инициатива объединит в себе целый ряд мер социальной защиты и в общей сложности коснётся семей, в которых воспитывается около 10 млн детей. Всего на эти цели планируется направить 1,7 трлн рублей. Кроме того, с нового года власти собираются поднять прожиточный минимум в России до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. Как на этом фоне могут измениться расходы бюджета — в материале RT.

Правительство России предлагает ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие для семей с низкими доходами. Об этом в четверг, 22 сентября, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«Оно (пособие. — RT) объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трёх лет, а также на детей от трёх до семи лет и от восьми до 17. Будет оно назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности», — рассказал Мишустин.

По его словам, для оформления такого универсального пособия нужно будет подать лишь одно заявление без дополнительных справок. Россияне смогут сделать это в электронной форме через портал госуслуг либо лично обратившись в МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.

«Государство обеспечит действительно единую и комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребёнка. Она затронет семьи, где воспитывается порядка 10 млн детей», — добавил глава кабмина.

РИА Новости

Напомним, с 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования планируется преобразовать в единую структуру. Как ранее объясняли власти, инициатива призвана упростить получение гражданами социальных выплат, которые будут назначаться автоматически либо по одному заявлению.

По словам Михаила Мишустина, за счёт средств Фонда пенсионного и социального страхования продолжится предоставление пенсий, различных компенсаций и других форм материальной поддержки. В частности, речь идёт о пособиях по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также для семей с детьми.

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«По поручению президента правительство выстраивает целостную систему их поддержки. Оказавшиеся в трудной финансовой ситуации родители, беременные женщины могут получать ежемесячную денежную помощь от государства в зависимости от индивидуального материального положения граждан и возраста ребёнка», — подчеркнул премьер.

В целом поддержка семей с детьми как в России, так и в большинстве стран мира традиционно лежит в основе социальной политики государства, отметил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Как пояснил эксперт, с появлением ребёнка расходы семьи заметно увеличиваются, и эта категория граждан становится более уязвимой к различным экономическим шокам.

«Таким образом, создание универсального пособия можно считать логичным продолжением того тренда, который начался ещё во время пандемии. Тогда первыми помощь от государства получили именно родители с детьми. Поэтому в нынешний кризис логично помогать именно детям. Ведь через 10—15 лет именно они будут строить экономику, а с помощью финансовой поддержки родителям будет легче их растить», — рассказал собеседник RT.

Всего на универсальное пособие для семей с детьми власти собираются направить 1,7 трлн рублей, заявили в Министерстве труда и социальной защиты страны.

«Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

«Рост социальных гарантий»

Наряду с введением универсального пособия в кабмине предлагают увеличить прожиточный минимум в 2023 году до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей. По словам главы Минтруда Антона Котякова, соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены в Госдуму в составе бюджетного пакета.

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«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учётом роста цен», — рассказал Котяков.

Как напомнил министр, с 1 июня 2022-го прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии уже были проиндексированы на 10%. При этом с 1 января 2023-го прожиточный минимум предлагается увеличить ещё на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%.

«Таким образом, совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — пояснил Котяков.

МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, показатель используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Прожиточный минимум, в свою очередь, применяют для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, ежемесячные пособия малообеспеченным семьям с детьми.

Бюджетный план

Участники заседания правительства также одобрили проект федерального бюджета страны на следующие три года. По словам Михаила Мишустина, разработанный документ учитывает многие нынешние вызовы. Он подчеркнул, что в отношении России были введены масштабные санкции, и это потребовало быстрых ответных решений для поддержки пострадавших отраслей и нуждающихся граждан. Кроме того, были запущены процессы трансформации экономики и обновления торговых цепочек. В этой связи кабмин проработал все возможные риски и получил одобрение президента по основным параметрам, рассказал Мишустин.

«В итоге в проекте бюджета сочетаются оптимальные для текущей ситуации решения. Он гарантирует выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми. В нём заложены ресурсы на стратегические задачи, которые в виде национальных целей определил президент. В течение следующих двух лет на реализацию национальных проектов планируется выделять примерно по 3 трлн рублей ежегодно», — отметил председатель правительства.

Предполагается, что в 2023 году общий объём доходов государственной казны превысит 26,13 трлн рублей, а расходы составят 29,56 трлн рублей. Таким образом, бюджет будет исполнен с дефицитом в 3,43 трлн рублей, или около 2% ВВП.

В дальнейшем разница между бюджетными поступлениями и тратами продолжит оставаться отрицательной, но будет постепенно сокращаться. Так, в 2024-м дефицит прогнозируется в объёме 1,4% ВВП, а в 2025-м — 0,7%.

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Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, для повышения доходной части бюджета власти предусмотрели ряд налоговых новаций. В первую очередь инициативы коснутся предприятий энергетической отрасли.

«Ключевые предложения: повышение экспортных пошлин на трубопроводный газ, изъятие дополнительных доходов производителей сжиженного природного газа, введение экспортной пошлины на удобрения и энергетический уголь в случае сохранения высоких цен на эту продукцию, повышение налогообложения нефтяной отрасли», — рассказал Силуанов.

В то же время для покрытия дефицита бюджета власти не собираются наращивать использование средств Фонда национального благосостояния, подчеркнул глава Минфина. По его словам, расходы казны планируется покрывать в основном за счёт заимствований.

«В идеальном случае мы вообще планируем отказаться от использования ФНБ на цели заимствования. Средства Фонда национального благосостояния после достижения необходимого уровня, который будет обеспечивать бюджетную стабильность и надёжность, будут направляться на реализацию инфраструктурных проектов», — подчеркнул Силуанов.

Без урезания расходов

Отметим, что в основе проекта бюджета лежит обновлённый прогноз социально-экономического развития России на следующие три года. Его параметры накануне официально представило Минэкономразвития страны. Согласно оценке ведомства, после снижения на 2,9% в 2022 году объём российского ВВП сократится ещё на 0,8% в 2023-м, но уже в 2024-м и 2025-м вернётся к росту и будет ежегодно прибавлять 2,6%.

«Он (прогноз. — RT) предполагает эффективную реализацию мер по структурной перестройке экономики и её адаптации к новым условиям, включая переориентацию экспорта, замыкание производственных цепочек внутри страны, обеспечение технологического суверенитета, а также проведение сбалансированной бюджетной политики с достаточным для поддержания внутреннего спроса уровнем государственных расходов», — отметил Михаил Мишустин.

В случае ускоренного восстановления экономики государственные доходы могут начать расти более уверенными темпами, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В этом случае, по её мнению, уже в 2024 году российский бюджет может быть вновь исполнен с профицитом.

«Впрочем, даже при дефиците бюджета нам хватит денег на исполнение социальных обязательств. К сожалению, часть средств ФНБ была незаконно заморожена Западом, но у нас есть возможности, позволяющие покрыть исполнение социального бюджета, не урезая самые важные статьи расходов казны. При этом толчок для развития ключевых отраслей экономики должны дать вложения в нацпроекты. Поэтому сейчас лучше вложиться даже с помощью заимствований, чтобы потом получить соответствующие доходы», — заключила собеседница RT.