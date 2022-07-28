«Компенсировать расходы»: правительство России выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров

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Владимир Цегоев, Ксения Чемоданова
Правительство России направит ещё свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам. Как объяснил премьер-министр Михаил Мишустин, после индексации прожиточного минимума в июне 2022 года у субъектов страны увеличились расходы на социальную поддержку граждан. По словам премьера, дополнительное финансирование позволит компенсировать траты регионам и выплатить надбавки более чем 1 млн пенсионеров. При этом, как отмечают специалисты, инициатива кабмина не окажет серьёзной нагрузки на российский бюджет и позволит компенсировать гражданам инфляцию.
«Компенсировать расходы»: правительство России выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Правительство России дополнительно выделит более 10 млрд рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Об этом в четверг, 28 июля, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Как уточнил глава кабмина, речь идёт о социальных доплатах к пенсиям тех граждан, чей доход ниже уровня прожиточного минимума. Всего регионы смогут выплатить надбавки более чем 1 млн россиян, добавил премьер.

«С 1 июня по поручению главы государства он (прожиточный минимум. — RT) был увеличен на 10%. Выросла нагрузка на российские субъекты. Федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы», — объяснил Мишустин на заседании правительства.

Напомним, с 1 июня прожиточный минимум на душу населения в целом по России вырос с 12 654 до 13 919 рублей. Для трудоспособных граждан соответствующее значение сейчас составляет 15 172 рубля, для детей — 13 501 рубль, а для пенсионеров — 11 970 рублей.

Показатель традиционно служит критерием для установления многих социальных выплат в стране. В частности, его учитывают при финансовой поддержке семей с детьми, а также при начислении доплат к пенсии.

Выделение дополнительных средств для компенсации расходов регионам не приведёт к серьёзному увеличению нагрузки на российский бюджет. Такую точку зрения в беседе с RT выразил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Сумма в 10 млрд рублей достаточно умеренная, и очевидно, что она была учтена в проекте бюджетных расходов до конца текущего года. Что касается влияния этой инициативы на население, то любое повышение выплат — это хорошее подспорье для граждан, особенно для неработающих пенсионеров, в условиях инфляции», — пояснил Масленников.

  • Legion-Media
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Согласно последним оценкам Росстата и Минэкономразвития, с начала 2022 года потребительские цены на товары и услуги в России выросли в среднем на 11,3%. Даже на фоне ускорения инфляции правительство продолжает планомерно выполнять свои социальные обязательства, отметила в беседе с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как напомнила депутат, помимо прожиточного минимума, с июня в России были повторно проиндексированы и сами пенсии — тоже на 10%. Средняя сумма выплаты по старости неработающим гражданам увеличилась до 19 360 рублей, а всего индексация коснулась около 35 млн человек. Об этом говорится в материалах Министерства труда и социальной защиты.

«Учитывая, что ещё до этого, с 1 января, власти проиндексировали пенсии на 8,6%, то в общей сложности с начала 2022 года размер выплат был увеличен примерно на 19%, то есть с опережением инфляции. Президент ранее поставил задачу компенсировать гражданам рост цен и поддержать людей, для чего и потребовалось дважды проводить индексацию», — пояснила Бессараб.

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Впрочем, как полагают эксперты, одной только индексацией выплат меры поддержки не ограничатся. По мнению Никиты Масленникова, в ближайшее время финансовая помощь пожилым гражданам от государства продолжится.

«Сегодня в России на долю пенсионеров приходится почти треть от общей численности населения страны, и к ним должно быть повышенное внимание со стороны государства, так как они нуждаются в поддержке в первую очередь. Я думаю, что правительство и дальше будет прицельно следить за темпами инфляции и, отталкиваясь от её динамики, корректировать финансовую помощь наиболее незащищённым категориям граждан», — предположил специалист.

Напомним, в июле власти утвердили закон об объединении Пенсионного фонда России (ПФР) с Фондом социального страхования (ФСС). Как ожидается, новый орган заработает уже с 1 января 2023 года и позволит упростить получение гражданами социальных пособий и другой финансовой поддержки. В свою очередь, государство сможет уменьшить затраты и направить дополнительные средства на выплаты пенсионерам, считают в Министерстве труда.

«У нас появится реальная возможность оптимизировать расходы на содержание аппарата… расходы, связанные с содержанием движимого и недвижимого имущества, и, конечно же, это будет сделано и эти ресурсы… будут направлены непосредственно на повышение пенсий», — заявлял замглавы Минтруда Андрей Пудов.

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