«Упростит получение выплат»: Госдума одобрила создание единого Фонда пенсионного и социального страхования

С 1 января 2023 года в России должен заработать единый Фонд пенсионного и социального страхования. Соответствующий закон утвердила Государственная дума. Новый орган объединит в себе функции Фонда соцстрахования и Пенсионного фонда. Как полагают власти, инициатива упростит гражданам получение социальных выплат. Россиянам больше не придётся обращаться в разные инстанции и можно будет получить весь комплекс услуг по единому запросу как удалённо, так и во время посещения клиентской службы. Государство при этом сможет оптимизировать расходы на содержание штата и помещений, а высвобожденные средства планируется направить на повышение пенсий.

Во вторник, 5 июля, Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В рамках инициативы планируется объединить Пенсионный фонд России (ПФР) с Фондом социального страхования (ФСС). Новый орган должен заработать уже с 1 января 2023 года, переходный период может занять около двух лет.

«Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению», — отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, перевод услуг в электронный вид не повлияет на их доступность для пожилых людей и инвалидов. После реорганизации фондов россияне, как и сейчас, смогут обращаться лично в клиентские службы и МФЦ и получать все услуги по принципу одного окна, подчеркнул Володин.

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Сейчас ПФР и ФСС назначают практически все меры социальный поддержки. В частности, речь идёт о пенсиях, выплатах по беременности и родам, а также о пособиях для нуждающихся семей. В некоторых случаях гражданам приходится обращаться сразу в оба фонда.

«Пенсия по инвалидности, например, выплачивается ПФР, а вот средства реабилитации выдаются ФСС. Материнский капитал при рождении ребёнка работающие мамы получают в ПФР, а пособие по уходу за детьми до полутора лет — в ФСС. Технологически и организационно мы готовы к тому, чтобы предоставлять все эти услуги на базе одной организации», — заявлял в начале июня заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

По его словам, все клиентские службы, куда сегодня обращаются граждане за получением мер поддержки, будут сохранены. Однако теперь в этих точках россиянам будет оказан сразу весь комплекс услуг по единому запросу.

«Граждане смогут прийти по привычным адресам. Но спектр услуг клиентских служб будет шире. Гражданину не потребуется обращаться в разные инстанции в одной жизненной ситуации», — отмечал замглавы Минтруда.

Без лишних затрат

Впервые о планах объединить ПФР и ФСС российские власти заявили ещё в 2018 году. Тогда же началась подготовка, а в мае текущего года правительство внесло в Госдуму законопроект о создании в стране единого Фонда пенсионного и социального страхования. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, помимо того, что оба органа предоставляют однородные услуги, с момента создания Пенсионного фонда в 1990-х нормативное регулирование изменилось, поэтому нужна соответствующая модернизация законодательства.

«Вторым фактором, который повлиял на это решение, стало поручение президента РФ о создании системы социального казначейства, которое позволит на единых принципах, в системе одного окна, с использованием цифровых технологий предоставлять все меры социальной поддержки», — объясняла Голикова.

РИА Новости

© Пресс-служба Государственной Думы РФ

Для граждан объединение двух фондов будет полезным, поскольку позволит устранить ряд бюрократических процедур при получении выплат. Таким мнением в беседе с RT поделился директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Россияне смогут получить все разъяснения в одном месте, и их не будут отправлять из одной организации в другую, и так по кругу. Кроме того, время на принятие решения по оказанию услуги должно сократиться. Раньше два фонда иногда консультировались друг с другом по некоторым сложным случаям, что затягивало процесс получения льгот или необходимых документов. Теперь коллективы структур будут объединены, что должно улучшить качество обслуживания», — пояснил экономист.

По его словам, определённую выгоду от слияния фондов получит и само государство. Так, властям будет легче контролировать механизмы социальных выплат. Одновременно сократится количество управленческих подразделений и уменьшится объём отчётности, что упростит документооборот. Похожую точку зрения в беседе с RT выразила и старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

«При объединении этих двух ведомств удастся оптимизировать штат и сократить количество помещений. Сейчас, по сути, эти две структуры выполняют одни и те же функции только в разных направлениях. Таким образом, государству удастся сократить издержки на их содержание», — отметила эксперт.

По словам Андрея Пудова, создание Единого социального фонда позволить оптимизировать расходы на содержание аппарата, а также движимого и недвижимого имущества. При этом высвободившиеся средства государство направит на повышение пенсий, подчеркнул замглавы Минтруда.

РИА Новости

© Павел Лисицын

Помимо закона об объединении ПФР и ФСС, депутаты одобрили ряд поправок в Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы и другие законодательные акты. Согласно этим изменениям, с 2023 года в России планируется установить единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

По словам Вячеслава Володина, нововведения позволят увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Согласно оценке Минтруда, к 2025 году соответствующие суммы вырастут в полтора раза.

«С введением единого тарифа те, кто работает по договорам гражданско-правового характера, смогут оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, по уходу за ребёнком до полутора лет. Сейчас таким правом обладают только работники с трудовыми договорами», — добавил Володин.