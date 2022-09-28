«Вперёд — в Россию»: большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение в РФ
- РИА Новости
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28 сентября 2022
Глава крымского парламента Владимир Константинов высказал предположение, что проведённые референдумы станут поводом задуматься о будущем в составе России для других регионов Украины.
«Пример Херсона и Запорожья будет разрушать Украину, будет наталкивать жителей Николаевской, Одесской и других областей на мысли о том, что и они хотят вернуться в Россию», — цитирует Константинова РИА Новости.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал результаты референдумов «закономерным финалом многолетнего гнёта».
«В течение многих лет жители этих территорий подвергались постоянному насилию, и никто не мог гарантировать им их законные права. Президент России Владимир Путин положил конец этой несправедливости, дав народу возможность самому выбрать свою дальнейшую судьбу», — написал Кадыров в Telegram.
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ДНР предстоит много работы по освобождению и восстановлению населённых пунктов республики, заявил Денис Пушилин.
«Впереди у нас ещё много работы по восстановлению территориальной целостности нашей республики, освобождению временно оккупированных Украиной населённых пунктов и возрождению наших городов и районов. Мы уверены были в 2014 году, убеждены и сейчас: у нас всё обязательно получится», — сказал глава ДНР в видеообращении.
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская область сохранит флаг и герб после вхождения в состав РФ.
Кроме того, по его словам, гривна полностью выйдет из оборота в области до конца текущего года.
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В администрации Херсонской области заявили, что позиция Евросоюза относительно состоявшегося референдума их не интересует.
«Нас не интересует мнение ЕС, потому что это группа марионеточных руководителей», — сказал РИА Новости замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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Корреспондент RT Влад Андрица в стриме «Летучка» рассказал о настроениях жителей ЛНР после референдума.
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Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион де-факто вышел из состава Украины.
«Де-факто Херсонская область вышла из состава нацистской Украины, которая превратилась в некое подобие фашистской Германии и на самом деле представляет интересы коллективного Запада, а не интересы украинского народа», — приводит его слова РИА Новости.
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Власти Запорожской области 28 сентября намерены обратиться к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав РФ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин — об итогах референдумов.
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Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что голосование состоялось, несмотря на сложности, которые создавали украинские националисты, обстреливая территорию республики во время референдумов.
«Дорогие луганчане! Я горжусь всеми вами. Я горжусь, что живу вместе с вами на этой земле. Мы с вами земляки, и мы сила!» — сказал Пасечник после объявления итогов подсчёта голосов.