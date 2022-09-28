«Вперёд — в Россию»: большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение в РФ

По итогам подсчёта 100% голосов на референдумах в республиках Донбасса и на освобождённых территориях большинство жителей высказались в пользу вступления их регионов в состав РФ. Руководители республик и администраций регионов, в которых с 23 по 27 сентября проходило голосование, намерены вскоре обратиться к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения в состав Российской Федерации.

РИА Новости