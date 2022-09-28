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«Вперёд — в Россию»: большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение в РФ

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Сергей Гусаров
По итогам подсчёта 100% голосов на референдумах в республиках Донбасса и на освобождённых территориях большинство жителей высказались в пользу вступления их регионов в состав РФ. Руководители республик и администраций регионов, в которых с 23 по 27 сентября проходило голосование, намерены вскоре обратиться к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос вхождения в состав Российской Федерации.
«Вперёд — в Россию»: большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержали вхождение в РФ
  • РИА Новости
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  • 28 сентября 2022

    Глава крымского парламента Владимир Константинов высказал предположение, что проведённые референдумы станут поводом задуматься о будущем в составе России для других регионов Украины.

    «Пример Херсона и Запорожья будет разрушать Украину, будет наталкивать жителей Николаевской, Одесской и других областей на мысли о том, что и они хотят вернуться в Россию», — цитирует Константинова РИА Новости.

  • Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал результаты референдумов «закономерным финалом многолетнего гнёта».

    «В течение многих лет жители этих территорий подвергались постоянному насилию, и никто не мог гарантировать им их законные права. Президент России Владимир Путин положил конец этой несправедливости, дав народу возможность самому выбрать свою дальнейшую судьбу», — написал Кадыров в Telegram.

  • ДНР предстоит много работы по освобождению и восстановлению населённых пунктов республики, заявил Денис Пушилин.

    «Впереди у нас ещё много работы по восстановлению территориальной целостности нашей республики, освобождению временно оккупированных Украиной населённых пунктов и возрождению наших городов и районов. Мы уверены были в 2014 году, убеждены и сейчас: у нас всё обязательно получится», — сказал глава ДНР в видеообращении.

  • Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская область сохранит флаг и герб после вхождения в состав РФ.

    Кроме того, по его словам, гривна полностью выйдет из оборота в области до конца текущего года.

  • В администрации Херсонской области заявили, что позиция Евросоюза относительно состоявшегося референдума их не интересует.

    «Нас не интересует мнение ЕС, потому что это группа марионеточных руководителей», — сказал РИА Новости замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

  • Корреспондент RT Влад Андрица в стриме «Летучка» рассказал о настроениях жителей ЛНР после референдума.

  • Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион де-факто вышел из состава Украины.

    «Де-факто Херсонская область вышла из состава нацистской Украины, которая превратилась в некое подобие фашистской Германии и на самом деле представляет интересы коллективного Запада, а не интересы украинского народа», — приводит его слова РИА Новости.

  • Власти Запорожской области 28 сентября намерены обратиться к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении региона в состав РФ, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

  • Спикер Госдумы Вячеслав Володин — об итогах референдумов.

  • Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что голосование состоялось, несмотря на сложности, которые создавали украинские националисты, обстреливая территорию республики во время референдумов.

    «Дорогие луганчане! Я горжусь всеми вами. Я горжусь, что живу вместе с вами на этой земле. Мы с вами земляки, и мы сила!» — сказал Пасечник после объявления итогов подсчёта голосов.

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