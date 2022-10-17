Под 6% годовых: правительство продлило действие программы «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной семейной ипотеки до 1 июля 2024 года. Сегодня оформить жилищный кредит под 6% годовых есть возможность у россиян с одним ребёнком и более, рождёнными после 1 января 2018-го и до 31 декабря 2023-го. По оценке правительства, уже в следующем году инициативой смогут воспользоваться более 150 тыс. семей, а объём выдачи займов составит порядка 1 трлн рублей. При этом в настоящий момент власти уже обсуждают новые возможности для расширения условий программы. Так, например, предлагается сделать семейную ипотеку бессрочной, распространить её на всех граждан с детьми и привязать льготную ставку к площади покупаемых квартир.

Правительство России продлило действие программы «Семейная ипотека» ещё на шесть месяцев. Соответствующее постановление в понедельник, 17 октября, подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Льготными условиями можно будет воспользоваться до 1 июля 2024 года… семьи могут взять кредит по ставке до 6% годовых для покупки или строительства жилья, в том числе квартир в новостройках и частных домов», — заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Наряду с этим кабмин расширил и условия инициативы. Теперь оформить кредит по субсидируемой ставке смогут семьи с одним ребёнком и более, родившимися с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023-го. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022-го.

Как отметил Михаил Мишустин, программа семейной ипотеки заработала ещё в 2018 году. За время действия инициативы её возможностями воспользовались уже около 400 тыс. российских семей, а общая сумма выданных кредитов превысила 1,4 трлн рублей.

«В следующем году такую ипотеку смогут оформить более 150 тыс. семей, а общий объём выдачи займов, по прогнозам, составит около 1 трлн рублей», — добавил премьер-министр.

РИА Новости

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Напомним, в рамках программы семейной ипотеки деньги можно направить на покупку готового жилья у девелопера или квартиры в строящемся доме. Помимо этого, у семей есть возможность взять кредит на строительство частного дома своими силами или по договору подряда, а также на приобретение земельного участка под возведение дач, коттеджей или таунхаусов.

Более того, жителям Дальневосточного федерального округа семейная ипотека позволяет купить недвижимость на вторичном рынке. Примечательно, что льготная ставка для заёмщиков в ДФО составляет 5% при рождении ребёнка с 1 января 2019 года.

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Отметим, что оформить семейную ипотеку можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других субъектах страны. Также гражданам можно брать кредиты в размере до 30 млн и 15 млн рублей соответственно, однако субсидируемая ставка будет распространяться только на суммы до 12 млн и 6 млн.

«Например, если вы хотите взять кредит (по программе семейной ипотеки в регионе. — RT) в размере 10 млн рублей на 20 лет, то вы можете получить 6 млн рублей по ставке 6%, а ещё 4 млн рублей — по ставке на рыночных условиях (сейчас это около 10% годовых. — RT)», — объяснили в компании «ДОМ.РФ».

Любопытно, что сами банки зачастую выдают такие займы под более низкий процент, чем значится в программе. Так, оформить семейную ипотеку сейчас можно в среднем под 5,64% годовых, а в некоторых кредитных организациях — под 5,1—5,3%.

По условиям программы субсидируемый процент будет действовать в течение всего срока кредита, а разницу между рыночной и льготной ставками банкам возмещает государство. В свою очередь, размер первоначального взноса в рамках инициативы должен составлять не менее 15% от стоимости жилья.

Рыночный стимул

В целом ипотечные программы с государственной поддержкой смогли серьёзно помочь российскому рынку недвижимости в кризисное время, заявил ранее глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. При этом, по его словам, именно запуск семейной ипотеки оказал наибольшее положительное влияние на ситуацию в отрасли.

«Он (рынок ипотеки. — RT) бы мог остановиться полностью (если бы не льготные программы. — RT). На сегодняшний день мы видим, что доля субсидированных государственных программ достигает 35% в структуре ипотеки. Ключевую роль играет семейная ипотека… Это мощная демографическая программа», — отметил Мутко на встрече с Владимиром Путиным 22 сентября.

Во время обсуждения этой темы с президентом глава «ДОМ.РФ» предложил сделать семейную ипотеку бессрочной, а также распространить её на все семьи с детьми и дополнительно снижать ставку при покупке квартир площадью более 55 кв. м. Соответствующие инициативы уже обсуждаются с комиссией по демографии, добавил Виталий Мутко.

РИА Новости

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Уже одобренное расширение условий программы и её возможное продление на бессрочной основе могут не только дополнительно поддержать девелоперов и рынок недвижимости, но и серьёзно помочь самим россиянам за счёт повышения доступности жилья. Таким мнением с RT поделился первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Продление программы оценивается как позитивный шаг. Ведь это даёт молодым семьям возможность улучшить свои жилищные условия, а также способствует повышению качества жизни в конечном итоге», — отметил Сигал.

Хотя увеличение сроков выдачи жилищных кредитов на льготных условиях должно простимулировать спрос на покупку новых квартир, эксперты не ожидают серьёзного удорожания недвижимости в обозримой перспективе. Более того, в ближайшее время цены могут даже немного снизиться, считает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд.