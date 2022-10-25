«Ключевое преимущество тает на глазах»: чем создание газового хаба в Турции может грозить экономике Германии

По данным немецких специалистов, индекс делового климата в Германии упал рекордно за последние 2,5 года, а настроения в экономике страны становятся всё более мрачными. По словам экспертов, серьёзное давление на бизнес оказывает стремительный рост потребительских цен. Так, на фоне удорожания энергоносителей годовая инфляция в ФРГ уже ускорилась до максимальных значений с середины XX века. Одной из причин этого стало падение поставок сырья из России, уверены аналитики. Между тем экономисты не исключают, что в долгосрочной перспективе ситуация может дополнительно ухудшиться, если Германия потеряет статус крупнейшего газового хаба Европы и уступит эту роль Турции. Чем перемены на топливном рынке могут грозить немецкой экономике — в материале RT.

Настроения бизнеса в Германии ухудшились максимально за последние 2,5 года. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили в немецком Институте экономических исследований Ifo.

По данным организации, в октябре индекс делового климата в ФРГ опустился до 84,3 пункта. В последний раз аналогичный уровень можно было наблюдать в мае 2020 года, когда страна переживала последствия пандемии коронавируса.

Как отметили специалисты Ifo, пессимизм сохраняется в промышленности, сфере услуг и строительстве. При этом компании всё меньше удовлетворены текущим положением своего бизнеса.

«Экономический настрой в Германии остаётся мрачным… грядущие месяцы по-прежнему вызывают у них (компаний. — RT) обеспокоенность. Зима немецкой экономике предстоит трудная», — говорится в исследовании.

К аналогичному выводу накануне пришли и экономисты американского агентства S&P Global. Согласно оценке компании, в октябре индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающей промышленности и сфере услуг в Германии опустился до 44,1 пункта — минимальной отметки с мая 2020-го.

Уже на протяжении четырёх месяцев показатель непрерывно остаётся ниже критического уровня 50 пунктов. Такая ситуация традиционно свидетельствует об ухудшении экономической ситуации.

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«Предварительный индекс PMI показывает ускорение спада деловой активности в Германии на начало IV квартала. Это очередной признак надвигающейся рецессии в крупнейшей экономике еврозоны», — отметил заместитель директора по экономике S&P Global Market Intelligence Фил Смит.

Как объяснили в компании, ожидания немецкого бизнеса остаются крайне негативными в связи с повышением процентных ставок и устойчиво сильным инфляционным давлением. Так, за последние 12 месяцев потребительские цены на товары и услуги в Германии выросли в среднем на 10%. Прежде такой высокий уровень годовой инфляции был зафиксирован ещё в конце 1951 года, свидетельствуют материалы Федерального статистического управления ФРГ.

Как подсчитали в ведомстве, за год в Германии заметнее всего поднялась стоимость энергоносителей — в среднем на 43,9%. При этом особенно сильно подорожала энергия для домохозяйств — на 51,8%.

Одной из главных причин наблюдаемой динамики стал резкий рост стоимости газа в Европе на фоне снижения поставок сырья из России. Об RT рассказал аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Напомним, ранее прокачка российского газа по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши, а Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в ЕС через свою территорию. Более того, в конце сентября сразу на трёх нитках системы «Северный поток» произошла диверсия, и транспортировка сырья по этим магистралям стала невозможной.

AP

© Swedish Coast Guard

Таким образом, среди ориентированных на Европу трубопроводов на полную мощность сегодня работает только «Турецкий поток». Впрочем, данная магистральная система позволяет прокачивать только 16 млрд куб. м в год, тогда как, например, через «Северные потоки» ежегодно можно было бы транспортировать порядка 110 млрд куб. м.

Если экспорт из России сохранится на пониженном уровне, цены на газ в Германии и других странах ЕС будут оставаться высокими в ближайшие годы, считает Сергей Кауфман. Как пояснил аналитик, мощности для замещения российских поставок сегодня ограничены, а конкуренция на рынке сжиженного природного газа может вырасти по мере восстановления спроса на топливо в Китае.

«В такой ситуации ЕС остаётся только экономить газ, что мы уже и наблюдаем. Экономия и повышенные цены неизбежным образом негативно сказываются на промышленности и экономике региона — в первую очередь на энергоёмких производствах и секторах, где газ входит непосредственно в производственный цикл», — добавил специалист.

Потеря статуса

Примечательно, что в настоящий момент немецкие газохранилища заполнены 97,53%, а резервы всего Евросоюза обеспечены сырьём на 93,61%. Такие данные представлены на сайте Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE). Впрочем, даже этого объёма запасов может не хватить для успешного прохождения нынешнего отопительного сезона, считают специалисты.

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«Спрос в предстоящие зимние месяцы будет очень большой. Между тем даже в случае заполнения хранилищ в Европе на все 100% странам Старого света всё равно потребуются новые поставки газа. При текущем уровне расходования сырья имеющиеся объёмы позволят пользоваться резервами в среднем только в течение двух-трёх месяцев», — рассказала RT специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

Похожей оценки придерживаются и в «Газпроме». Как, ранее отмечал глава компании Алексей Миллер, даже если предстоящие месяцы будут относительно тёплыми, то внезапное наступление аномальных холодов на пять-семь дней может «заморозить целые города» в Европе. При этом в зависимости от погодных условий к концу отопительного сезона (в марте 2023 года) в хранилищах ЕС может остаться только 5% газа.

«Да, Европа переживёт. Только что будет с закачкой уже к зиме 2023—2024 годов? И тогда становится ясно, что энергетический кризис пришёл не на короткий период времени», — заявлял топ-менеджер.

По его словам, на протяжении многих лет экономическое благополучие Европы и, в частности, Германии держалось именно на поставках сырья из России по относительно низким ценам. Впрочем, теперь у ЕС не осталось возможности обеспечивать бизнес и население дешёвой энергией.

«Продолжалось это более 50 лет... Дешёвый энергоресурс — газ — в Германии давал более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности. Фактически это (высокая цена на газ. — RT) удар по экономической модели, которая существовала до последнего времени. Очень серьёзный удар», — подчеркнул Миллер.

РИА Новости

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Любопытно, что на этом фоне европейские власти продолжают заявлять о необходимости отказа от российского газа и одновременно предлагают установить потолок цен для сырья из РФ. Как объяснил RT экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода, в руководстве ЕС пока ещё нет понимания того, что эпоха дешёвых энергоресурсов подошла к концу.

«Потеря энергетических коммуникаций с Москвой уже оказывает пагубное воздействие на экономику ЕС. Ключевое преимущество Германии тает на глазах, а ведь порядка 30 лет она была крупнейшим газовым хабом, контролировавшим энергетические потоки из России и перераспределявшим их внутри Евросоюза», — отметил Лобода.

Как подчеркнул эксперт, теперь статус главного газового хаба Европы может перейти Турции. Соответствующие договорённости ранее были достигнуты между главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.

Смена ориентиров

Идею создания газового хаба в Турции Владимир Путин озвучил ещё 12 октября во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя». По его словам, после диверсии на «Северных потоках» утраченный объём транзита можно было бы переместить из Балтийского моря в черноморскую акваторию для обеспечения большей безопасности.

«Сделать, таким образом, основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, — если, конечно, в этом заинтересованы наши партнёры. Но в целом экономическая целесообразность, конечно, есть, и уровень безопасности здесь, судя по последним событиям, конечно, значительно выше», — объяснял президент.

РИА Новости

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Как позже отмечал российский вице-премьер Александр Новак, в качестве одного из вариантов создания хаба рассматривается строительство новых веток «Турецкого потока». 25 октября глава Минэнерго Турции сообщил, что Анкара уже начала выполнять часть работы по договорённости с Россией, пишет РИА Новости. Согласно оценке специалистов, на реализацию инициативы может потребоваться несколько лет.

«Сроки создания такого хаба будут в первую очередь зависеть от времени, необходимого для строительства «Турецкого потока — 2». На наш взгляд, вероятно, это займёт не менее двух-трёх лет. Хотя есть и более оптимистичные оценки», — рассказал RT старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.

В рамках создания газового хаба, помимо «Турецкого потока», дополнительными ветками может быть дополнен и «Голубой поток», считает Валентина Милашевская. Сегодня Турция качает газ из России через эту магистраль исключительно для внутреннего потребления. Кроме того, по территории республики проходит Трансанатолийский газопровод, который позволяет прокачивать газ из Азербайджана в Европу, отметила специалист.

«Также Турция сейчас вступила в схватку (пока только на уровне заявлений членов правительств) с Грецией и Израилем за право вести добычу на недавно открытых месторождениях в Средиземном море недалеко от Кипра. Поэтому Анкара, скорее всего, сможет стать региональным игроком, который будет поставлять газ по трубопроводам или через терминалы СПГ в Европу», — добавила Милашевская.

Как полагает Андрей Лобода, в результате переноса газового хаба из Германии в Турцию энергетические компании ФРГ, Франции, Австрии и Нидерландов рискуют недосчитаться десятков миллиардов евро чистой прибыли. При этом стоимость сырья в этих государствах ЕС может дополнительно увеличиться, уверен специалист.

«Диктовать свои условия теперь будет Россия вместе с Турцией и другими странами, для которых поступающие дешёвые энергоресурсы станут весомой точкой роста экономики. Новые энергетические нити в Чёрном море могут обеспечить энергобезопасность стран Южной Европы, однако для Германии, Франции и Нидерландов это приведёт только к удорожанию топлива», — отметил Лобода.

По его мнению, сохранение высоких цен на энергоносители в долгосрочной перспективе будет сопровождаться деиндустриализацией ФРГ. Так, некоторые предприятия страны уже начали переносить свои производства в юрисдикции с более дешёвой энергией.

«Последний квартал 2022 года станет отправной точкой для принятия решений немецким бизнесом в части переноса энергоизбыточных производств в другие макроэкономические регионы. В лучше случае Германия потеряет до 5% от своего промышленного сектора. При этом любой вариант спада или нулевого роста в Германии смертелен для ЕС, поскольку немецкая экономика считается локомотивом экономики региона», — заключил специалист.