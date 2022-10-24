«Партнёрство развивается успешно»: что означает для экономики России резкий рост товарооборота с Китаем

За девять месяцев 2022 года российско-китайский товарооборот увеличился на 32,5% и превысил $136 млрд. Уверенный рост показателя эксперты во многом связывают с переориентацией экспорта РФ с Запада на Восток. Так, в условиях внешних ограничений Москва более чем в полтора раза нарастила поставки своих энергоносителей в КНР, а также стала активнее продавать сельхозпродукцию, металлы и древесину. Китайские компании, в свою очередь, участвуют в программе параллельного импорта и занимают те ниши, которые освободились после ухода ряда западных фирм. Всё это, как отмечают специалисты, помогает российской экономике быстрее адаптироваться к новым условиям. Как развивается торговое партнёрство между Москвой и Пекином — в материале RT.

С января по сентябрь 2022 года объём взаимной торговли между Россией и Китаем вырос на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил примерно $136,09 млрд. Такие данные в понедельник, 24 октября, опубликовало Главное таможенное управление КНР.

По информации ведомства, за первые девять месяцев текущего года экспорт китайской продукции в Россию увеличился на 10,3% и превысил $52,24 млрд. Москва тем временем нарастила поставки товаров Пекину на 51,6% — до $83,85 млрд.

«Наблюдаемая динамика — это прямое следствие того, как Россия переориентирует экспорт своего сырья и товаров с Запада на Восток и прежде всего в Китай. В первую очередь мы поставляем в КНР свои энергоресурсы — нефть, газ и уголь, в которых у азиатской республики есть большая потребность», — рассказала RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Как следует из материалов китайской таможни, с января по сентябрь Россия поставила Китаю 64,26 млн т нефти на $44,06 млрд. За год показатель вырос на 8,8% в количественном выражении и на 55,2% — в денежном.

Экспорт российского угля в КНР увеличился примерно в два раза в годовом выражении — до $8,5 млрд, а продажи трубопроводного газа возросли практически втрое — до $2,8 млрд. Более того, с начала осени ежесуточные объёмы газовых поставок из России в Китай несколько раз обновляли исторический максимум, о чём ранее сообщили в «Газпроме».

«Растёт экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC (Китайской национальной нефтегазовой корпорацией. — RT). Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств», — отметили в компании.

© ПАО "Газпром"

Таким образом, на данный момент порядка 66% российского экспорта в Китай приходится на долю энергоносителей. Помимо этого Москва сегодня активно наращивает поставки Пекину продовольствия и сельхозсырья, металлов, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, а также продукции химпрома, рассказал в беседе с RT главный аналитик компании «Телетрейд» Марк Гойхман.

«Китай же поставляет нам прежде всего оборудование, машины и транспортные средства. Эти группы товаров занимают почти две трети российского импорта из КНР. Кроме того, высоки масштабы закупок китайской продукции текстильной, обувной и химической промышленности, металлоизделий и ряда потребительских товаров. Данные поставки также увеличиваются во многом за счёт снижения импорта с западных направлений», — добавил Гойхман.

За спиной Запада

Напомним, с конца зимы США, страны Евросоюза и некоторые другие государства продолжают вводить против России всё новые экономические санкции. Так Запад реагирует на проведение военной спецоперации на Украине. Всего в отношении Москвы введено уже больше 12,66 тыс. ограничений (9,97 тыс. из них — с 22 февраля), о чём свидетельствуют материалы глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

Рестрикции, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Одновременно была заморожена почти половина золотовалютных резервов России (на $300 млрд), а многие международные компании объявили об уходе из РФ.

Также по теме «Надёжное и практичное решение»: Россия начнёт продавать газ Китаю за рубли и юани Россия и Китай договорились о поставках газа по трубопроводу «Сила Сибири» за рубли и юани. Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал...

Как подсчитали эксперты Центра стратегических разработок, всего о намерении покинуть российский рынок заявили около 130 крупнейших иностранных организаций. При этом освобождающиеся ниши начал постепенно занимать бизнес из других стран, в том числе из Китая, рассказал RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Предприниматели из Поднебесной всегда пользуются моментом, чтобы расширить своё присутствие на нужном для себя рынке. В данном случае сочетание санкций и необходимость искать альтернативы критически нужному импорту только укрепляют позиции КНР в качестве нашего основного партнёра в торговле», — подчеркнул Деев.

Помимо этого, как отмечают специалисты, Китай наряду с другими дружественными странами сейчас принимает участие в параллельном импорте. Речь идёт о ввозе в Россию оригинальной иностранной продукции без согласия правообладателей. Соответствующую инициативу правительство одобрило ещё в марте в ответ на санкции Запада для обеспечения внутреннего рынка востребованными товарами.

«Каждый месяц объём параллельного импорта в Россию растёт в среднем на 12%. Поставки идут из дружественных стран с Юга и Дальнего Востока, в том числе, конечно, из Китая. Российский торговый флот не случайно переориентирует деятельность с западного направления на восточное, включая дальневосточное», — отметила Наталья Мильчакова.

Сухогруз «Игорь Ильинский»

Legion-Media

© Сергей Яковлев

Расширение торгового сотрудничества с Китаем во многом помогает России преодолеть санкционное давление и позволяет экономике быстрее адаптироваться к новым условиям. Таким мнением с RT поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Благодаря растущей кооперации мы можем не волноваться за экспортную выручку и наполняемость бюджета даже в условиях постоянно появляющихся ограничений Запада. Мы, конечно, предоставляем Китаю неплохие скидки на энергоносители, но цены для нас всё равно остаются выгодными. Что касается импорта, то некоторые частные компании в КНР опасаются усиления сотрудничества с Россией из-за боязни попасть под санкции. Впрочем, большинство игроков готовы рисковать, желая зайти на крупный российский рынок», — объяснил Разуваев.

По оценке аналитиков, в сложившихся обстоятельствах объём взаимной торговли между Россией и КНР продолжит расти в обозримой перспективе. Так, по мнению Марка Гойхмана, по итогам 2022 года товарооборот может впервые за всё время наблюдений превысить $180 млрд. При этом российские власти рассчитывают на достижение ещё более высоких показателей в ближайшем будущем, о чём ранее заявлял президент Владимир Путин.

«Наше стратегическое партнёрство развивается, и развивается очень успешно... Судя по всему, мы действительно скоро выйдем, как и хотели, на $200 млрд оборота», — отмечал Путин в начале сентября на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.