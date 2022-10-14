«Заводы работают»: Danone откажется от контроля бизнеса по производству молочных продуктов в РФ

Французский производитель молочной продукции Danone решил покинуть российский рынок и передать управление бизнесом новому собственнику. Как отметили в компании, инициатива принята в интересах сотрудников, потребителей и партнёров, а все предприятия смогут в дальнейшем продолжить работу. При этом свои потери от такой сделки зарубежная организация оценивает примерно в €1 млрд. Хотя ранее Danone не собиралась уходить из России, эксперты не исключают, что на планы производителя могло повлиять внешнее политическое давление. Впрочем, как полагают специалисты, рядовые покупатели не заметят изменений, а все рабочие места будут сохранены.

Французская компания Danone решила отказаться от управления бизнесом по производству молочной и растительной продукции в России. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в пресс-службе организации.

«Danone объявляет о своём решении начать процесс передачи операционного контроля над бизнесом свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России… Это наилучший вариант для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе в интересах сотрудников, потребителей и партнёров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение о передаче бизнеса сперва должны будут одобрить регулирующие органы. В компании не уточнили, кому именно может перейти контроль над производством продукции, однако отметили, что сделка приведёт к потерям Danone на сумму до €1 млрд.

«После закрытия сделки… произойдёт деконсолидация бизнеса свежих молочных продуктов и продуктов на растительной основе в России. Приоритетом Danone остаётся ответственное и уважительное отношение к своим сотрудникам, потребителям и партнёрам на протяжении всего процесса (передачи бизнеса. — RT)», — добавили в компании.

Напомним, Danone начала работать в России ещё в 1992 году. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), всего на территории страны компания сегодня владеет 18 предприятиями и насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

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Помимо молочной продукции, Danone производит бутилированную воду, а также детское и специализированное питание. В частности, организация выпускает товары под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики» и «Тёма».

Примечательно, что ещё в марте 2022 года на фоне масштабных санкций Запада в отношении Москвы и ухода целого ряда иностранных компаний из РФ Danone заявляла об отсутствии планов покидать российский рынок, пишет РИА Новости. Между тем уже в апреле организация перестала импортировать продукцию Evian и Alpro, а также объявила о прекращении инвестиций в России и сворачивании своих рекламных кампаний в стране.

Нынешнее решение компании всё же отказаться от работы в России во многом может связано с внешним политическим давлением. Такую точку зрения в интервью RT выразил руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Ещё весной текущего года компания попала под жёсткий прессинг, который в целом сегодня оказывается на западный бизнес в связи с санкциями против России. Сейчас, видимо, было принято окончательное решение об уходе после длительного периода расчётов всех последствий от такого решения», — отметил Деев.

На данный момент нет ясности, как и когда именно Danone передаст контроль над своим бизнесом новому собственнику. Тем не менее инициатива компании не отразится на рядовых покупателях, уверен генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артём Белов.

«Потребителя данное заявление никоим образом не затрагивает: компания продолжает операционную деятельность, заводы работают, рабочие места сохранены, продолжаются бесперебойные поставки продукции, поэтому покупатель не заметит никаких изменений», — подчеркнул Белов.

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Любопытно, что после объявления о передаче бизнеса акции Danone на фондовом рынке подорожали и в середине дня прибавляли в цене около 2,3%. Такая динамика может говорить о том, что инвесторы приветствовали решение компании.

«Управление бизнесом в условиях массовых ограничений было достаточно сложным и отвлекало менеджмент от глобального развития компании. Сегмент в России был низкорентабельным и показывал слабый рост. По мнению западных специалистов, теперь Danone может рассмотреть варианты развития в Бразилии, Аргентине, Мексике и Марокко, а также в США», — добавил Вавилов.

Бизнес по скидке

Всего о намерении покинуть российский рынок уже заявили около 130 крупнейших иностранных компаний, однако фактически свою деятельность прекратили пока не более 5% из них. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР).

По подсчётам организации, в 69% случаев при уходе с российского рынка иностранный бизнес продаёт локальное подразделение новому собственнику. При этом не менее 30% таких сделок предусматривают возможность возврата активов исходному владельцу.

«Так, например, компания Renault продала свою долю в автопроизводителе «АвтоВАЗ» Российскому центральному научно-исследовательскому автомобильному и двигателестроительному институту с опционом на выкуп через шесть лет», — напомнил Николай Вавилов.

В свою очередь, новые собственники бывших подразделений иностранных компаний, как правило, действуют оперативно, отмечают в ЦСР. Так, на сегодняшний день 90% таких предприятий уже официально возобновили деятельность, что позволило сохранить порядка 150 тыс. рабочих мест.

«Последние данные о состоянии российской экономики дают основания полагать, что в национальном масштабе заявления об уходе зарубежного бизнеса из России не оказывают разрушительного влияния на экономику страны», — подчеркнули в организации.

В то же время ушедшие из России зарубежные компании уже потеряли примерно $200—240 млрд. По данным ЦСР, иностранцы вынуждены продавать свой бизнес со скидкой около 70%. Наибольшие убытки при этом несут предприятия нефтегазовой отрасли, банковской сферы, а также автопрома и пищевой промышленности.