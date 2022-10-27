«Последствия их не интересуют»: чем отказ Берлина от запуска рабочей нити «Северного потока — 2» может грозить ЕС

С начала осени газ в Европе подешевел более чем в два раза и сейчас торгуется вблизи $990—1100 за 1 тыс. куб. м. Как объясняют эксперты, хранилища ЕС уже практически полностью обеспечены топливом, а спрос на энергию в странах региона пока остаётся низким на фоне тёплой погоды. Впрочем, без стабильных поставок сырья из России даже абсолютное заполнение резервов вряд ли убережёт Евросоюз от проблем зимой, считают экономисты. Частично уберечь Европу от газового дефицита мог бы запуск уцелевшей после диверсии нитки трубопровода «Северный поток — 2». Между тем в Берлине пока отвергают возможность использования магистрали. Без российского газа Европе придётся наращивать закупки гораздо более дорого американского СПГ, что рискует обернуться ещё большим разгоном инфляции в регионе и падением экономики ЕС, считают специалисты.

В четверг, 27 октября, цены на газ в Европе показывают неоднозначную динамику. В первой половине дня стоимость сырья на хабе TTF в Нидерландах опускалась на 7,8% — до €96,14 за МВт⋅ч, или около $995 за 1 тыс. куб. м, но после этого котировки поднимались до €110 за МВт⋅ч, или около $1140 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Тем не менее с начала осени газ в Европе подешевел более чем в два раза. Как объяснил RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, одной из причин наблюдаемой динамики стало ускоренное заполнение подземных газохранилищ странами региона.

Так, по данным Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), на сегодняшний день резервы Евросоюза обеспечены топливом суммарно на 93,84%, а в ряде государств ЕС соответствующее значение уже перевалило за 97—99%. Ранее в Европарламенте планировали довести показатель хотя бы до 80—85% к 1 ноября.

«Хранилища заполнены почти полностью, а потребление энергии пока остаётся относительно невысоким. Ключевой фактор сейчас — это тёплая осень. Температурный режим располагает к низкому спросу как на отопление, так и на кондиционирование», — пояснил Игорь Галактионов.

Впрочем, даже заполнение хранилищ опережающими темпами к отопительному сезону вряд ли позволит Европе избежать проблем с газом зимой. К такому выводу пришли специалисты американского Института международных финансов (IIF). Как отметили в организации, хотя цены на энергоресурс сейчас продолжают снижаться, хранить новые объёмы топлива странам ЕС уже практически негде.

«Обвал цен на газ в Европе связан не с избытком его предложения, а с нехваткой места в хранилищах. Падение газовых цен — спотовых и на годовые фьючерсы — никак не облегчит ситуацию ни в феврале, ни следующей зимой», — написал в Twitter главный экономист IIF Робин Брукс.

О возможных угрозах для энергорынка ЕС зимой предупреждают и аналитики Всемирного банка. По оценке экспертов, в настоящий момент нельзя однозначно сказать, хватит ли Европе сырья в предстоящие месяцы или нет.

«Это (заполнение хранилищ. — RT) — хорошая новость, но риск для Европы остаётся высоким, поскольку всё зависит от того, насколько суровой будет на континенте зима. Если она будет мягкой, всё будет нормально, а вот если очень холодной, европейцам придётся вводить ограничения на потребление энергии», — заявил ведущий экономист организации Джон Баффс.

По его словам, Европа сегодня оказалась в сложном положении в результате проблем с поставками сырья из России. Хотя сейчас ПХГ стран ЕС уже практически полностью обеспечены газом, нынешних объёмов может хватить лишь на несколько месяцев, о чём ранее заявлял глава «Газпрома» Алексей Миллер. В качестве примера топ-менеджер приводил ситуацию с потреблением топлива в Германии — стране с самыми большими подземными хранилищами.

«Объём (немецких газохранилищ. — RT) составляет при 100%-ной закачке 21,5 млрд куб. м газа. Германия, по-видимому, закачает около 20 млрд. По оценкам, которые отталкиваются от ретроспективных данных, Германия за предстоящий осенне-зимний период потребит 60 млрд куб. м газа, может быть, чуть больше… Это значит, что газа в подземных хранилищах Германии хватает на два, максимум два с половиной месяца», — объяснял Миллер.

AP

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Как предположил в разговоре с RT аналитик компании «ТелеТрейд» Алексей Фёдоров, уже в ноябре погодные условия в Европе могут измениться, в результате чего спрос на энергию увеличится, и газ опять начнёт дорожать. При этом более серьёзный рост котировок можно будет наблюдать в январе-феврале 2023 года, считает специалист.

Согласно оценке Алексея Миллера, ситуация во многом будет зависеть от прохождения зимнего пика в ЕС.

«Возвращаясь к вопросу о том, переживёт Европа (зиму. — RT) с тем объёмом закачки газа в подземные хранилища, которые у неё сегодня есть, или нет. Ответ очень простой — гарантий никто никаких дать не может», — подчёркивал Миллер.

Отношениям — труба

В настоящий момент поставки природного газа из России в Европу сократились более чем на 80% по сравнению с уровнем 2021 года. Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ).

Так, в текущем году прокачка российского газа по трубопроводу Ямал — Европа была полностью остановлена из-за ограничений со стороны Польши. Одновременно Украина вдвое сократила транзит топлива из РФ в ЕС через свою территорию. Более того, в конце сентября на обеих нитках газопровода «Северный поток — 1» и на одной из двух веток «Северного потока — 2» произошла серия взрывов, и транспортировка сырья по этим магистралям стала невозможной.

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В результате сейчас среди ориентированных на Европу трубопроводов на полную мощность работает только «Турецкий поток». Впрочем, данная магистральная система рассчитана преимущественно на южные страны ЕС и позволяет прокачивать только 16 млрд куб. м в год, тогда как, например, через «Северные потоки» ежегодно можно было бы транспортировать около 110 млрд куб. м.

Отметим, что «Северный поток — 1» заработал ещё в 2011 году. Строительство «Северного потока — 2» завершилось только в сентябре 2021-го, но газопровод так и не был запущен в эксплуатацию, поскольку не был сертифицирован по политическим причинам.

По информации Службы внешней разведки РФ, косвенные данные указывают на причастность Запада к произошедшей в сентябре диверсии на обоих трубопроводах. Россию при этом не допустили к расследованию обстоятельств теракта, однако даже в этих условиях в Москве заявили о готовности поставлять газ в Европу по уцелевшей нитке «Северного потока — 2».

Как ранее отмечал президент Владимир Путин, у российской стороны пока нет точной информации о состоянии данной магистрали. 27 октября к месту повреждения «Северных потоков» прибыло специально оборудованное судно, зафрахтованное компанией — оператором газопровода Nord Stream AG. Сейчас специалисты ждут разрешения от властей Дании на проведение работ по оценке повреждений. Вместе с тем, по данным «Газпрома», давление в уцелевшей трубе сохраняется, а это значит, что она находится в рабочем состоянии.

«Её мощность составляет 27,5 млрд куб. м в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европе. Россия к началу таких поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и всё. Мы… никого ни в чём не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объёмы», — заявил Путин 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя».

Аналогичную позицию выразил и Алексей Миллер. По его словам, если трубопровод сертифицируют, поставки газа можно будет начать сразу. Впрочем, итоговое решение зависит от Германии, уточнил топ-менеджер.

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В Берлине между тем отвергают предложения запустить рабочую нитку «Северного потока — 2», поскольку её использование якобы стало невозможным после взрывов. Об этом 27 октября сообщили в правительстве ФРГ, пишет издание Spiegel.

«Весьма вероятно, что диверсия с сильными взрывами оказала негативное воздействие на обе нитки (газопровода. — RT), и тем самым в настоящее время технической возможности использования в принципе больше не имеется», — сообщили в немецком кабмине.

По мнению Игоря Галактионова, отказ Германии запустить «Северный поток — 2» носит исключительно политический характер. Аналогичного мнения придерживается и Алексей Фёдоров.

«Для немецких властей принципиально ничего не изменилось. Как в начале 2022 года решение затягивать сертификацию «Северного потока — 2» было политически мотивированным, так и сейчас к концу года руководство ФРГ продолжает ту же линию. В данном случае экономические последствия для собственной страны их не очень интересуют, иначе бы СП-2 заработал ещё весной», — подчеркнул Фёдоров.

По его словам, Германия и Евросоюз в целом больше не принимают самостоятельных решений и согласовывают все свои действия с Вашингтоном. США, в свою очередь, воспользовались конфликтом на Украине для вытеснения России с энергорынка ЕС и разрыва стратегических отношений между Москвой и Берлином в газовой отрасли, добавил эксперт.

«Таким образом, вопрос о запуске СП-2 решается сейчас не в Германии, и тем более он не связан с техническим состоянием трубопровода, по крайней мере до тех пор, пока ход конфликта на Украине оставляет для США шансы на сохранение доминирующего влияния в политике ЕС. Поэтому пока у власти в Германии остаются проамериканские, а не пронемецкие политики, их экономика продолжит скатываться в глубокую яму», — пояснил Алексей Фёдоров.

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Дружба по-американски

По данным Еврокомиссии, с начала 2022 года доля России на газовом рынке ЕС сократилась с 40% до 7,5%. Как отметил Игорь Галактионов, на фоне выпадающих поставок сырья из РФ единственной возможностью для Европы «перекрыть дыру» в своём энергобалансе остаётся наращивание закупок сжиженного природного газа, в первую очередь у США.

Между тем Соединённые Штаты продают свой СПГ странам ЕС по завышенной стоимости, что уже начало вызывать вопросы у европейского руководства. Так, например, своё недовольство энергетической политикой Вашингтона ранее выразил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет ТАСС.

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«Американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты… Я намерен поднять этот вопрос во время моего визита в США в декабре», — заявил Макрон 21 октября.

Впрочем, на данный момент у Европы нет других возможностей для замещения российского газа, считают эксперты. При этом, как полагают аналитики, даже закупки американского СПГ не смогут в полной мере удовлетворить все потребности ЕС в энергии.

«Что касается влияния текущей ситуации на стоимость газа в ЕС, то к январю-февралю биржевые цены вернутся минимум к $1700—1800 за 1 тыс. куб. м. Если же к этому добавятся погодные и инфраструктурные форс-мажоры, то не исключён подъём котировок выше $3000 за тыс. куб. м», — считает Алексей Фёдоров.

По его мнению, такое положение дел рискует обернуться ещё более серьёзным разгоном инфляции в ЕС, которая уже приблизилась к 11% — впервые за всё время наблюдений. При этом таком сценарии ВВП Европы может сократиться на 5—10%, добавил аналитик.