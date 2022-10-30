Кризис благополучия: почему растущая инфляция беспокоит граждан ФРГ больше конфликта на Украине

Больше половины граждан Германии считают инфляцию главной угрозой, в то время как ситуацией на Украине обеспокоены всего 18% немцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого консалтинговой компанией McKinsey. Граждане ФРГ также готовятся к дальнейшему росту цен и экономят электроэнергию. Эксперты называют подобные выводы закономерными и отмечают, что дальнейшее расхождение целей правительств стран ЕС с настроениями граждан может привести к росту политической турбулентности.

Более половины немцев сильнее беспокоит растущая инфляция, чем ситуация вокруг Украины — об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании McKinsey. Согласно опросу, в котором приняли участие более 1 тыс. респондентов, 57% граждан ФРГ назвали главной угрозой повышение уровня цен, тогда как боевые действия на Украине поставили на первое место среди угроз всего 18% опрошенных.

Кроме того, 60% участников опроса сообщили, что начали экономить электроэнергию, а 16% — что отменили отпуск. В свою очередь, 53% опрошенных собираются сделать меньше покупок на Рождество, тогда как 12% респондентов решили вовсе не приобретать подарки на зимние праздники.

Экономический спад

Ранее немецкие СМИ со ссылкой на данные Федерального статистического управления сообщили, что в октябре 2022 года потребительские цены в Германии, приведённые в соответствие со стандартами Евросоюза, выросли на 11,6% в годовом выражении.

В свою очередь, инфляция, рассчитанная по внутренним стандартам, увеличилась до 10,4% — это максимальный показатель с 1990 года, когда произошло объединение ФРГ и ГДР.

Цены на энергоносители в стране выросли в октябре на 43%, продукты питания подорожали на 20,3%, стоимость услуг — на 4%.

В то же время ВВП Германии за период с июля по сентябрь по сравнению с предыдущим кварталом сократился на 0,2%. По мнению экспертов Немецкого института экономических исследований (DIW), это означает, что экономика Германии «уже скатилась в рецессию».

Они связывают снижение экономических показателей в первую очередь с энергетическим кризисом и высоким уровнем инфляции, а также общим «охлаждением» мировой экономики.

На фоне роста цен и спада экономики, в Германии, как и других странах Европы, также продолжается кризис в энергетике. После начала спецоперации на Украине страны Запада значительно усилили санкционное давление на Россию, последовательно приняв восемь пакетов рестрикций, включая ограничения на импорт углеводородов из РФ. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и коммунальные услуги в странах содружества.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем выступлении перед парламентом возложил ответственность за происходящее лично на президента России Владимира Путина.

«Беспощадное использование Путиным голода и энергии как оружия, огромный рост цен у нас и по всему миру — Германия и Европа проходят через такие испытания, которых не видели десятилетиями. По последним данным, больше чем у каждого десятого жителя Земли не хватает еды. Путин не только принимает это в расчёт — он использует голод как оружие», — утверждает Шольц.

Канцлер ФРГ также заявил, что его страна якобы освободилась от зависимости от российского газа и теперь работает над снижением цен на энергоносители, в том числе посредством заключения новых контрактов на поставки с другими государствами. Кроме того, по словам Шольца, Берлину удалось на европейском уровне достичь согласия по сокращению потребления газа на 15%.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© Martin Meissner/Pool

Ранее в сентябре Шольц заявлял, что правительство ФРГ согласовало механизм сдерживания цен на газ для потребителей, для финансирования которого возьмут кредит объёмом до €200 млрд.

В свою очередь, глава германского Минэкономики Роберт Хабек не исключил, что нынешние проблемы в энергетике могут перерасти в экономический и социальный кризис.

Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что из-за роста цен на энергию, а также сокращения производства потери для экономики ФРГ могут составить $85 млрд в год.

Счета и ценности

При этом ряд немецких политиков признают, что к кризисной ситуации в экономике Германии привела в том числе антироссийская санкционная политика Берлина. Так, накануне об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Да, санкции имеют свои издержки, в том числе и для нас», — цитируют Штайнмайера РИА Новости.

Впрочем, он добавил, что поскольку конфликт на Украине затрагивает и Германию, «экономическое давление на Россию невозможно обойти», а альтернативы санкциям якобы нет.

Здание Бундестага

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© Hans-Peter Merten

Между тем, как констатируют аналитики, какие бы опросы ни проводились в Европе, их результаты в подавляющем большинстве случаев будут свидетельствовать о том, что для граждан ЕС собственное благополучие остаётся в абсолютном приоритете.

«Западного обывателя, по сути, не интересует, что происходит на Украине. Ему навязывают определённую картинку, которой он верит, но при этом красная линия, которую не должно пересекать никакое вмешательство — это его карман», — отметил в беседе с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

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По его словам, европейское благополучие до сих пор обеспечивалось за счёт неравноценного товарного обмена, однако теперь эта ситуация изменилась, и жители стран ЕС на себе ощутили, каково это — быть на нижней ступени экономической пирамиды.

В то же время, он считает, что сейчас лидеры стран Запада ещё контролируют ситуацию, но делать какие-либо прогнозы по её дальнейшему развитию преждевременно.

«Они способны достаточно долго держаться на плаву за счёт своего печатного станка, наращивания денежной массы, о чём и говорил президент РФ Владимир Путин. Ещё с начала пандемии коронавируса было напечатано $10 трлн. И на эти деньги они пока ещё могут приобрести реальную продукцию. Однако такая эмиссия лишь разогнала мировую инфляцию», — пояснил эксперт.

Как говорит, в свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, результаты опроса отражают реальные настроения в Германии и европейском сообществе в целом.

«Немцам надо растить детей и содержать родителей, а для этого нужно, чтобы экономическое положение в стране было регулируемое и прогнозируемое. Это, в свою очередь, зависит от расценок на электроэнергию, ЖКХ и так далее. И призывы на этом фоне к каким-то евроатлантическим ценностям, конечно, с трудом воспринимаются германским обществом», — подчеркнул Оленченко в разговоре с RT.

Однако на данный момент в большинстве стран ЕС сложилась именно такая ситуация, когда у власти находятся политики, ставящие евроатлантические ценности выше потребностей своего населения, констатирует аналитик.

«Можно назвать их даже проамериканскими, так как они преимущественно отстаивают интересы США в Европе. Но говорить, что эта тенденция распространилась на всю Европу, нельзя, потому что, например, в Венгрии есть политики, которые понимают, что нужно прежде всего решать внутриполитические проблемы, а не увлекаться пропагандой», — рассуждает Оленченко.

Он полагает, что текущая ситуация будет лишь усугубляться, что приведёт к нарастанию недопонимания между населением и властями европейских стран.

«По мере того, как начнут действовать сезонные факторы, будут падать и другие экономические показатели, население будет выражать недовольство политикой властей. Можно ожидать протестных выступлений и ответного применения силы со стороны правительства. Конечно, это будет дестабилизировать внутриполитическую обстановку в стране и ухудшать в целом состояние дел в Германии», — заключил Оленченко.