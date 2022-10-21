«Обесценивает себя как политического партнёра»: почему Шольц обвинил РФ в использовании голода и энергетики как оружия

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в использовании энергетики и голода в качестве оружия. В ответ в Москве немецкого политика призвали воздержаться от подобных выпадов и заявили, что он «встал на грязную дорогу упрёков». При этом тезисы Шольца осудили и в Германии, обратив внимание на то, что официальный Берлин совершил ошибку, развязав агрессивную санкционную войну против РФ и намеренно сократив поставки российских энергоносителей. По мнению экспертов, с помощью необоснованных обвинений Шольц пытается переложить вину за собственные промахи и некомпетентность на власти РФ. Кроме того, таким образом канцлер проявляет недальновидность и обесценивает себя как политического партнёра России, считают аналитики.

Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего выступления в бундестаге обвинил президента России Владимира Путина в использовании энергии и голода в качестве оружия.

«Беспощадное использование Путиным голода и энергии как оружия, огромный рост цен у нас и по всему миру — Германия и Европа проходят через такие испытания, которых не видели десятилетиями, — утверждает Шольц.— По последним данным, больше чем у каждого десятого жителя Земли не хватает еды. Путин не только принимает это в расчёт — он использует голод как оружие».

Кроме того, Шольц пояснил, что он имел в виду, утверждая, что РФ использует энергию «как оружие».

«Задолго до уничтожения «Северных потоков» в Балтийском море Россия без обоснованной причины остановила свои поставки через «Северный поток — 1». И потому эта Россия при Путине — больше не надёжный торговый партнёр», — заявил германский канцлер.

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Шольц также подчеркнул, что Германия якобы освободилась от зависимости от российского газа и теперь работает над снижением цен на энергоносители, в том числе посредством заключения новых контрактов на поставку голубого топлива с другими странами. По словам главы ФРГ, государству удалось на европейском уровне достичь согласия по сокращению потребления газа на 15%.

Помимо прочего, канцлер также обвинил президента России в том, что он якобы «спекулирует» на слабости Германии и Европы.

«Но он ошибается. Мы не слабы, — сказал Шольц. — Наша страна едина. Европейские страны едины и проявляют солидарность друг к другу, а также к Украине. Наши всемирные альянсы сильны и полны жизни как никогда. Путин не добьётся своих военных целей».

Слова Шольца раскритиковали в Москве. Так, зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев призвал канцлера Германии воздержаться от обвинений России в использовании голода и холода как оружия.

«Теперь вот и немец Шольц вслед за своей подругой по правительству Бербок встал на грязную дорогу упрёков нашей страны в использовании голода и энергетики в ходе конфликта. Уж точно не германскому канцлеру говорить об этом. Пусть лучше вспомнит о периоде нацизма в своём государстве и про 30 млн погибших от войны, голода и холода граждан нашей страны», — написал он в Telegram.

Стоит отметить, что заявления Шольца осудили и в ФРГ. Так, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла, выступая после канцлера в бундестаге, заявил, что Берлин сам совершил экономическую ошибку, развязав агрессивную санкционную войну против Москвы и намеренно сократив поставки энергоносителей из России.

Бундестаг

Gettyimages.ru

© Jeremy Moeller

«Дамы и господа, на правительственной скамье наконец-то проявили честность и сами признали, что их концепция энергетического поворота не работает. Энергетический поворот провалился», — отметил Крупалла.

Он также обратился к министру финансов ФРГ Кристиану Линднеру, подчеркнув, что «лживая политика» Берлина направлена против ремесленного производства, а также малого и среднего бизнеса.

«И тут я могу вам сказать только одно, дорогой господин Линднер: на лжи далеко не уедешь, поэтому вам стоит купить себе по-настоящему тёплое бельё, ведь скоро наступят заморозки», — заявил Крупалла.

«Неуклюжие» выпады

Между тем стоит напомнить, что в середине сентября в ходе пресс-конференции Владимир Путин прояснил ситуацию вокруг «Северного потока — 1».

«Одна турбина выходит за другой из эксплуатации. Мы, что ли, их ломаем? Последняя турбина, которую сняли с эксплуатации, — что произошло? Должен быть текущий осмотр, текущий ремонт. Вскрыли в присутствии специалистов компании Siemens и увидели, что там течь масла — это взрывоопасная ситуация. Они видели, подписи свои поставили под актом. Ремонтировать надо, эксплуатировать невозможно, пожаро- и взрывоопасно. Но мы-то здесь при чём? Отремонтируйте», — отметил президент РФ.

Российский лидер также подчеркнул, что в случае необходимости можно было бы запустить и «Северный поток — 2».

«Если всё так тяжело, то возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2», 55 млрд куб. м по году, только кнопку нажать — и всё пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, не могут отремонтировать, новый газопровод поставили под санкции, «Северный поток — 2», открывать не хотят. А мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чём виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан.

Стоит отметить, что даже после теракта на «Северном потоке — 2» в Москве сообщили, что РФ готова поставлять газ по второй нитке газопровода.

С учётом исчерпывающих объяснений российских властей относительно экспорта энергоносителей в Европу обвинения Шольца в адрес РФ и лично Владимира Путина выглядят «достаточно неуклюжими», отмечают опрошенные RT эксперты.

«Такими лживыми и необъективными заявлениями в адрес России и её лидера Шольц обесценивает себя как политического партнёра для РФ. Он проявляет недальновидность, пытаясь переложить вину за свои промахи и некомпетентность на РФ и её президента», — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он также считает, что к достижениям Германии и ЕС нельзя отнести соглашение об экономии газа.

«Это не достижение, как позиционирует такой консенсус Шольц, а вынужденное признание неумения вести хозяйственные дела. Канцлер, делая на этом акцент, практически подписывается под тем, что он и его европейские коллеги посадили на полуголодный паёк собственное население и промышленность», — считает аналитик.

«Высказывают недовольство»

Что же касается утверждения Шольца о якобы использовании Россией голода как оружия, то аналитики указывают на то, что этот тезис никак не соотносится с усилиями Москвы в рамках зерновой сделки.

«Россия требует выполнения соглашения по продовольственной сделке, в рамках которой она пошла навстречу требованиям и обеспечивает поставки зерна с Украины, а сама не может экспортировать удобрения. РФ обвиняют в том, что она стремится уморить голодом Африку, но в то же время именно западные страны скупают почти всё украинское зерно», — подчеркнул в беседе с RT руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

Отметим, что, по данным расчётов РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade, страны с развитой экономикой в июне — июле этого года стали главными покупателями украинского зерна, на них пришёлся 81% от всех поставок, тогда как в 2021 году этот показатель составлял лишь 28%.

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На эту ситуацию обращал внимание канцлера Шольца и президент России.

«При обмене мнениями о ходе реализации заключённой 22 июля в Стамбуле зерновой сделки Владимир Путин подчеркнул её пакетный характер, разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны», — говорится в заявлении пресс-службы Кремля.

На фоне споров вокруг зерновой сделки в Германии проходит серия протестов против высоких цен и антироссийских санкций.

Как считает Оленченко, по мере нарастания проблем внутри ФРГ, в том числе из-за рестрикций в адрес РФ, германское правительство всё больше дистанцируется от населения республики.

«В немецком обществе нарастают протестные настроения против политического руководства страны и его курса. И этот процесс будет лишь усугубляться. Многие жители ФРГ понимают, что официальный Берлин живёт не интересами Германии, а интересами Соединённых Штатов, которые хотят, чтобы германская экономика была неконкурентоспособной, а сокращающиеся доходы бюджета ФРГ сдержали бы дальнейшее развитие государства», — считает аналитик.

Схожей позиции придерживается и Белов. По его словам, люди выходят на протесты в ФРГ по вполне объективным причинам.