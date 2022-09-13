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Путин обсудил с Шольцем озабоченности России по вопросу географии поставок зерна с Украины

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Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером ФРГ Олафом Шольцем озабоченности России в связи с несбалансированной географией поставок украинского зерна.
Путин обсудил с Шольцем озабоченности России по вопросу географии поставок зерна с Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

«При обмене мнениями о ходе реализации заключённой 22 июля в Стамбуле «зерновой сделки» Владимир Путин подчеркнул её пакетный характер, разъяснил суть озабоченностей в связи с несбалансированной географией морских поставок украинского зерна, лишь незначительная часть которого поступает в наиболее нуждающиеся страны», — говорится в заявлении.

При этом Путин подтвердил готовность российской стороны поставлять большие объёмы зерна на внешние рынки, а также бесплатно передать нуждающимся странам удобрения, заблокированные в европейских портах.

Ранее Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.

Замглавы МИД России Александр Грушко отметил, что российская сторона не намерена мириться с нынешним положением дел по продуктовой сделке.

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