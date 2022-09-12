В МИД России заявили об отказе мириться с нынешним положением дел по продуктовой сделке

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что российская сторона не намерена мириться с нынешним положением дел по продуктовой сделке.

«Там есть положение о том, что она действует 120 дней, после этого страны должны рассмотреть её действие. В случае необходимости могут вноситься изменения в соответствующее соглашение. Мы поставили проблему, потому что очевидно, что с нынешним положением вещей соглашаться нельзя, поскольку оно противоречит принципиальным пониманиям, которые создавали контекст для предмета работы по этим документам», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, анализ выполнения меморандума свидетельствует о том, что в очередной раз Запад проявил недобросовестный подход. По статистике, более 87% судов с продовольствием идут не в беднейшие страны, а в государства ЕС и другие места, которые к голодающим никак не относятся.

«Кроме того, те решения, которые принимаются в Евросоюзе относительно снятия санкций, очевидным образом свидетельствуют о том, что ЕС не намерен действовать в соответствии с меморандумом, который был подписан в Стамбуле», — пояснил замминистра.

Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Запад обманул нуждающиеся в продовольствии страны с вывозом зерна с Украины.