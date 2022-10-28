Штайнмайер признал, что санкции против России вредят Германии

Санкции против России имеют издержки для Германии, но без экономического давления на Москву не обойтись, заявил в обращении к немцам президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Поскольку эта война затрагивает и нас, без экономического давления на Россию не обойтись. Вот что я отвечаю тем, кто спрашивает меня, почему мы должны нести бремя войны в другой стране», — сказал он.

Политик признал, что часто слышит вопросы о том, не вредят ли антироссийские санкции Германии больше, чем России.

«Да, санкции имеют свои издержки, в том числе и для нас», — цитирует Штайнмайера РИА Новости.

По его словам, в интересах Берлина «освободиться от зависимости от режима, который вводит танки в соседнюю страну и использует энергию в качестве оружия».

Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на экспертов Немецкого института экономических исследований, экономика Германии «уже скатилась в рецессию».