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Штайнмайер признал, что санкции против России вредят Германии

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Санкции против России имеют издержки для Германии, но без экономического давления на Москву не обойтись, заявил в обращении к немцам президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер признал, что санкции против России вредят Германии
  • AP
  • © Markus Schreiber

«Поскольку эта война затрагивает и нас, без экономического давления на Россию не обойтись. Вот что я отвечаю тем, кто спрашивает меня, почему мы должны нести бремя войны в другой стране», — сказал он.

Политик признал, что часто слышит вопросы о том, не вредят ли антироссийские санкции Германии больше, чем России.

«Да, санкции имеют свои издержки, в том числе и для нас», — цитирует Штайнмайера РИА Новости.

По его словам, в интересах Берлина «освободиться от зависимости от режима, который вводит танки в соседнюю страну и использует энергию в качестве оружия».

Как пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на экспертов Немецкого института экономических исследований, экономика Германии «уже скатилась в рецессию».

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