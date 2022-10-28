DWN: немецкие экономисты заявили о начале рецессии в Германии

По оценкам экономистов, за период с июля по сентябрь по сравнению с предыдущим кварталом ВВП Германии сократился на 0,2%, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

AP

© Michael Probst