Узнать больше

DWN: немецкие экономисты заявили о начале рецессии в Германии

Короткая ссылка
По оценкам экономистов, за период с июля по сентябрь по сравнению с предыдущим кварталом ВВП Германии сократился на 0,2%, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
DWN: немецкие экономисты заявили о начале рецессии в Германии
  • AP
  • © Michael Probst

Как утверждают эксперты Немецкого института экономических исследований (DIW), это означает, что экономика Германии «уже скатилась в рецессию».

По мнению исследователей, снижение экономических показателей в первую очередь вызвано энергетическим кризисом и высоким уровнем инфляции, а также общим «охлаждением» мировой экономики.

Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер рассказал о возможной волне банкротств компаний Германии из-за энергетического кризиса.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить