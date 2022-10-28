DWN: немецкие экономисты заявили о начале рецессии в Германии
- AP
- © Michael Probst
Как утверждают эксперты Немецкого института экономических исследований (DIW), это означает, что экономика Германии «уже скатилась в рецессию».
По мнению исследователей, снижение экономических показателей в первую очередь вызвано энергетическим кризисом и высоким уровнем инфляции, а также общим «охлаждением» мировой экономики.
Ранее президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер рассказал о возможной волне банкротств компаний Германии из-за энергетического кризиса.
Подробнее — в материале ИноТВ.