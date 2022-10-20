Глава Немецкого института экономических исследований прогнозирует волну банкротств в ФРГ
- AP
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Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.
По мнению Фратцшера, немецкая экономика находится в состоянии рецессии, которая может значительно углубиться в ближайшее время.
«Весьма вероятно, что в течение следующих двух лет большое количество компаний обанкротится или будет вынуждено прекратить свою деятельность», — сказал он.
Скорее всего, государство больше не будет поддерживать предприятия с такой «щедростью», как в период пандемии коронавируса, считает президент института.
17 октября агентство Bloomberg сообщило, что половина крупнейших компаний Германии была вынуждена сократить производство в связи с глобальным экономическим кризисом, что может привести к потерям в немецкой экономике в размере $85 млрд в год.