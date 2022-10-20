Глава Немецкого института экономических исследований прогнозирует волну банкротств в ФРГ

Президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фратцшер рассказал о возможной волне банкротств компаний Германии из-за энергетического кризиса.

Об этом сообщает Augsburger Allgemeine.

По мнению Фратцшера, немецкая экономика находится в состоянии рецессии, которая может значительно углубиться в ближайшее время.

«Весьма вероятно, что в течение следующих двух лет большое количество компаний обанкротится или будет вынуждено прекратить свою деятельность», — сказал он.

Скорее всего, государство больше не будет поддерживать предприятия с такой «щедростью», как в период пандемии коронавируса, считает президент института.

17 октября агентство Bloomberg сообщило, что половина крупнейших компаний Германии была вынуждена сократить производство в связи с глобальным экономическим кризисом, что может привести к потерям в немецкой экономике в размере $85 млрд в год.