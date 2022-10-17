Bloomberg: экономические потери Германии могут составить $85 млрд
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- © Michael Probst
Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Высокие цены на энергию и нехватка квалифицированных рабочих, несомненно, представляют собой препятствие для развития немецкой индустрии», — приводит издание слова экономиста Феликса Хефнера.
Ещё одной проблемой, с которой сталкивается немецкая экономика, издание назвало нехватку квалифицированной рабочей силы, которая лишает крупнейшие компании персонала.
Эксперт рынка труда Штефан Зауэр спрогнозировал, что ситуация в немецкой экономике в дальнейшем будет только ухудшаться.
Ранее министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах не исключил, что в стране могут закрыться некоторые больницы в связи с ростом инфляции и энергетическим кризисом.
Кроме того, министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что сложности в энергетической сфере в Германии рискуют перерасти в социальный кризис.