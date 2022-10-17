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Bloomberg: экономические потери Германии могут составить $85 млрд

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Половина крупнейших компаний Германии была вынуждена сократить производство в связи с глобальным экономическим кризисом, это может привести к потерям в немецкой экономике в размере $85 млрд в год.
Bloomberg: экономические потери Германии могут составить $85 млрд
  • AP
  • © Michael Probst

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Высокие цены на энергию и нехватка квалифицированных рабочих, несомненно, представляют собой препятствие для развития немецкой индустрии», — приводит издание слова экономиста Феликса Хефнера.

Ещё одной проблемой, с которой сталкивается немецкая экономика, издание назвало нехватку квалифицированной рабочей силы, которая лишает крупнейшие компании персонала.

Эксперт рынка труда Штефан Зауэр спрогнозировал, что ситуация в немецкой экономике в дальнейшем будет только ухудшаться.

Ранее министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах не исключил, что в стране могут закрыться некоторые больницы в связи с ростом инфляции и энергетическим кризисом.

Кроме того, министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что сложности в энергетической сфере в Германии рискуют перерасти в социальный кризис.

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