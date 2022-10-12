Вице-канцлер Германии предупредил, что энергетический кризис может перерасти в социальный

Сложности в энергетической сфере в Германии рискуют перерасти в социальный кризис, предупредил министр экономики страны, вице-канцлер Роберт Хабек.

«Данный энергетический кризис угрожает вызвать экономический и в связи с этим социальный кризис», — сказал он и напомнил, что из России больше не поступает газ по «Северному потоку». Слова Хабека приводит ТАСС.

Ранее Хабек выразил недовольство тем, что действия некоторых «дружественных стран», среди которых государства ЕС и США, приводят к росту цен на сжиженный природный газ.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.