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Вице-канцлер Германии предупредил, что энергетический кризис может перерасти в социальный

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Сложности в энергетической сфере в Германии рискуют перерасти в социальный кризис, предупредил министр экономики страны, вице-канцлер Роберт Хабек.
Вице-канцлер Германии предупредил, что энергетический кризис может перерасти в социальный
  • AP

«Данный энергетический кризис угрожает вызвать экономический и в связи с этим социальный кризис», — сказал он и напомнил, что из России больше не поступает газ по «Северному потоку». Слова Хабека приводит ТАСС.

Ранее Хабек выразил недовольство тем, что действия некоторых «дружественных стран», среди которых государства ЕС и США, приводят к росту цен на сжиженный природный газ.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.

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