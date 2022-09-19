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Посол России заявил, что ФРГ был выгоден дешёвый российский газ

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Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.
Посол России заявил, что ФРГ был выгоден дешёвый российский газ
  • РИА Новости

По его словам, выпадающие объёмы российского топлива сложно заместить.

«Не говорю уже о цене. Напомню, немцы были главными выгодоприобретателями от поставок дешёвого трубопроводного газа из России по долгосрочным контактам», — приводит РИА Новости заявление Нечаева.

Посол отметил, что резкий рост цен на газ был обусловлен ставкой на сжиженный природный газ и спотовый рынок, а также заморозкой газопровода «Северный поток — 2».

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль (СДПГ) выступил с мнением, что «Северный поток — 2» никогда не будет запущен.

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