Премьер Нижней Саксонии Вайль заявил, что «Северный поток — 2» никогда не заработает
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Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью DPA.
«Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России», — заявил Вайль.
Он уверен, что «Северный поток — 2» никогда не будет введён в эксплуатацию».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2» может обеспечить Европу дополнительными объёмами газа на фоне энергетического кризиса.
Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере нет обычной торговли — отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.