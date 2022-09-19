Премьер Нижней Саксонии Вайль заявил, что «Северный поток — 2» никогда не заработает

Премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль (СДПГ) считает, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен.

Об этом, как пишет ТАСС, он сказал в интервью DPA.

«Доверие утрачено настолько фундаментально, что никогда снова не возникнет ситуация, при которой германское федеральное правительство сможет делать ставку на энергоносители из России», — заявил Вайль.

Он уверен, что «Северный поток — 2» никогда не будет введён в эксплуатацию».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2» может обеспечить Европу дополнительными объёмами газа на фоне энергетического кризиса.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в энергетике и газовой сфере нет обычной торговли — отношения между странами и компаниями носят стратегический характер.