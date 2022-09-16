Путин предложил Европе снять санкции с «Северного потока — 2» из-за энергокризиса

Снятие санкций с газопровода «Северный поток — 2» может обеспечить Европу дополнительным объёмами газа на фоне энергетического кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В конце концов, если приспичило, если всё так тяжело, возьмите и снимите санкции с «Северного потока — 2»: 55 млрд куб. м по году, только кнопку нажать — и всё пошло», — сообщил он на пресс-конференции после саммита ШОС в Самарканде.

Путин подчеркнул, что некоторые мощности ЕС перекрыли самостоятельно, где-то не обеспечили ремонт, а на новый газопровод наложили санкции.

«Северный поток — 2» открывать не хотят, а мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чём виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки», — заключил он.

Также Путин заявил, что не российская спецоперация на Украине стала причиной энергетического кризиса в Европе.

Ранее российский лидер назвал глупостью идею западных стран ограничить цены на газ из России.