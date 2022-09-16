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Путин заявил, что не спецоперация стала причиной энергетического кризиса в Европе

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Президент России Владимир Путин прокомментировал прозвучавшее в Европе предложение отправлять в Москву счета за электроэнергию.
Путин заявил, что не спецоперация стала причиной энергетического кризиса в Европе
  • AP
  • © Lewis Joly

«Это очередная попытка переложить проблему, головную боль с больной головы на здоровую», — сказал Путин в ответ на вопрос корреспондента RT.

По его словам, энергетический кризис в Европе разразился не после спецоперации на Украине, а ещё год назад и даже раньше, и всё началось с так называемой зелёной повестки.

«Конечно, нужно заботиться о климате... но делать всё нужно аккуратно, поэтапно. Они для достижения сиюминутной политической конъюнктуры в своих странах пошли на сворачивание углеводородной энергетики вообще», — заявил президент России.

Он отметил, что сократились инвестиции в традиционную энергетику.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую ряд депутатов Европарламента подвергли критике из-за ситуации с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза на фоне кризиса с поставками энергоресурсов из России, предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.

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