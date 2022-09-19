Посол России Нечаев заявил о готовности запуска «Северного потока — 2» хоть завтра

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что Россия готова запустить «Северный поток — 2» хоть завтра.

«Наша страна, как подтвердил президент России, готова запустить его (газопровод. — RT) хоть завтра», — сказал Нечаев РИА Новости.

По его словам, запуск помог бы Германии решить многие проблемы.

Ранее премьер-министр германской федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль (СДПГ) высказал мнение, что газопровод «Северный поток — 2» никогда не будет запущен.

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию вокруг «Северного потока — 2». Он отметил, что шансы на компромисс по «Северному потоку — 2» есть, но они с каждым днём уменьшаются.