Политолог Белов прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2»

Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

«Шансы на компромисс по «Северному потоку — 2» есть, но они с каждым днём уменьшаются. Бизнес — за газопровод: сталелитейная, бумажная, химическая и стекольная промышленность Германии зависят от российского газа», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Вместе с тем, отметил Белов, стремление ЕС ввести потолок цен может привести к прекращению поставок российского газа в европейском направлении.

В ноябре 2021 года регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

В марте компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору с ЕС о применении Газовой директивы.