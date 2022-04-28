Nord Stream 2 AG подала запрос об остановке разбирательства по делу о нарушении законов ЕС
- Gettyimages.ru
Об этом говорится в отчёте «Газпрома».
«1 марта 2022 года Nord Stream 2 AG подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства. Арбитражный трибунал отменил слушания, запланированные на конец июня 2022 года», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что прилагает необходимые усилия с целью соответствия применимым правилам и требованиям законодательства Германии и ЕС.
В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.