Nord Stream 2 AG подала запрос об остановке разбирательства по делу о нарушении законов ЕС

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компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», 1 марта подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору с ЕС о применении Газовой директивы.
Nord Stream 2 AG подала запрос об остановке разбирательства по делу о нарушении законов ЕС
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Об этом говорится в отчёте «Газпрома».

«1 марта 2022 года Nord Stream 2 AG подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства. Арбитражный трибунал отменил слушания, запланированные на конец июня 2022 года», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Nord Stream 2 AG сообщила, что прилагает необходимые усилия с целью соответствия применимым правилам и требованиям законодательства Германии и ЕС.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

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