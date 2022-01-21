Nord Stream 2 AG «прилагает все усилия» для соответствия законам в Германии и ЕС

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Оператор «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG прилагает необходимые усилия для соответствия применимым правилам и требованиям законодательства Германии и ЕС.
Nord Stream 2 AG «прилагает все усилия» для соответствия законам в Германии и ЕС
  • © Stefan Sauer/Dpa
  • Legion-Media

Об этом ТАСС сообщили в компании.

«Компания Nord Stream 2 прилагает все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям. Это относится в том числе и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act (EnWG)), имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство», — сказали в пресс-службе.

Как ранее заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг, властям ФРГ следует обеспечить скорейшую сертификацию газопровода для успешного энергетического перехода.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.

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