Глава Минздрава ФРГ Лаутербах допустил закрытие ряда больниц на фоне энергокризиса
- РИА Новости
«Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты», — приводит слова министра РИА Новости.
По словам Лаутербаха, он планирует обсудить с министром финансов Кристианом Линднером планы по оказанию финансовой помощи медицинским учреждениям.
Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.