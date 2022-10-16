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Глава Минздрава ФРГ Лаутербах допустил закрытие ряда больниц на фоне энергокризиса

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Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в интервью телеканалу ARD не исключил, что в стране могут закрыться ряд больниц в связи с ростом инфляции и энергетическим кризисом.
Глава Минздрава ФРГ Лаутербах допустил закрытие ряда больниц на фоне энергокризиса
  • РИА Новости

«Больницы находятся в особой ситуации. Если мы не отреагируем быстро и по-настоящему решительно, они будут закрыты», — приводит слова министра РИА Новости.

По словам Лаутербаха, он планирует обсудить с министром финансов Кристианом Линднером планы по оказанию финансовой помощи медицинским учреждениям.

Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.

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