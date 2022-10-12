Глава МИД Венгрии назвал долгосрочным энергокризис в Европе

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.

Об этом он сказал по окончании заседания министров энергетики стран ЕС.

«Сейчас происходит первый в мировой истории глобальный общий энергетический кризис, который является долгосрочным, а не краткосрочным, потому что имеет не краткосрочные, а структурные геополитические причины, связанные с безопасностью... поэтому необходимо искать долгосрочные решения», — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.