МИД России: отказ от российского газа до 2023 года приведёт Германию к кризису

Полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.

Об этом в интервью РИА Новости заявил директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин.

«(Последствия этого шага. — RT) вполне очевидны уже сейчас. Это прогрессирующий в ФРГ экономический и энергетический кризис», — заявил Тяпкин.

При этом он отметил, что полный отказ Германии от российского газа в течение ближайших двух лет вполне допустим, однако повлечёт за собой «гигантский рост цен на энергоносители», а также снижение конкурентоспособности экономики и покупательной способности населения государства.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал ошибкой властей ФРГ неспособность создать газовую инфраструктуру.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев усомнился в способности Германии отказаться от российского газа до конца года.