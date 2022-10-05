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Шольц назвал ошибкой властей ФРГ неспособность создать газовую инфраструктуру

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью El País назвал ошибкой властей Германии неспособность создать необходимую инфраструктуру для импорта газа.
Шольц назвал ошибкой властей ФРГ неспособность создать газовую инфраструктуру
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что ошибкой Берлина было не столько заключение контрактов на поставку газа из России, сколько неспособность «создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы», для того чтобы при необходимости можно было менять поставщиков.

Также он считает необходимым возобновить проект Midcat по доставке газа из Алжира в Центральную Европу.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может вскоре договориться о поставках газа из ОАЭ и Катара.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.

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