Шольц назвал ошибкой властей ФРГ неспособность создать газовую инфраструктуру
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Он отметил, что ошибкой Берлина было не столько заключение контрактов на поставку газа из России, сколько неспособность «создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы», для того чтобы при необходимости можно было менять поставщиков.
Также он считает необходимым возобновить проект Midcat по доставке газа из Алжира в Центральную Европу.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может вскоре договориться о поставках газа из ОАЭ и Катара.
Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.