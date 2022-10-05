Шольц назвал ошибкой властей ФРГ неспособность создать газовую инфраструктуру

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью El País назвал ошибкой властей Германии неспособность создать необходимую инфраструктуру для импорта газа.

Он отметил, что ошибкой Берлина было не столько заключение контрактов на поставку газа из России, сколько неспособность «создать необходимую инфраструктуру или построить СПГ-терминалы», для того чтобы при необходимости можно было менять поставщиков.

Также он считает необходимым возобновить проект Midcat по доставке газа из Алжира в Центральную Европу.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может вскоре договориться о поставках газа из ОАЭ и Катара.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.