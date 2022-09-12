Посол России усомнился в способности ФРГ отказаться от российского газа до конца года

Маловероятно, что Германия способна полностью отказаться от российского газа в краткосрочной перспективе, заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

«Надежды на быстрое замещение отечественных энергоносителей за счёт сжиженного природного газа (СПГ) из третьих стран не оправдываются», — сказал дипломат в интервью «Известиям».

По его словам, Германия в настоящее время не располагает необходимыми мощностями по приёму СПГ, а планируемые к постройке пять терминалов не решат проблему полностью.

Комментируя вопрос о поставках, Нечаев добавил, что производители, которые торгуют газом на спотовом рынке, направляют его туда, где предложат более выгодную цену.

«Это законы рынка, которые наши западные коллеги вопреки логике пытаются отменить путём введения искусственных ограничений на цену нефти и газа», — заявил посол.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Берлин с декабря 2021 года готовился к прекращению поставок российского газа.

Позже глава МИД ФРГ Бербок признала, что Германия не может сразу отказаться от газа из России.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что санкции и отношение к Путину привели ЕС к серьёзным проблемам будущей зимой.