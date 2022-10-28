DWN: немецкие экономисты заявили о начале рецессии в Германии

По оценкам экономистов, за период с июля по сентябрь, по сравнению с предыдущим кварталом, ВВП Германии сократился на 0,2%, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Это означает, что экономика Германии «уже скатилась в рецессию», утверждают эксперты Немецкого института экономических исследований (DIW). По мнению исследователей, снижение экономических показателей в первую очередь вызвано энергетическим кризисом и высоким уровнем инфляции, а также общим «охлаждением» мировой экономики.

В октябре экономический барометр Немецкого института экономических исследований (DIW), отражающий общее экономическое развитие страны, значительно снизился и достиг отметки 74,3 пункта. «Германия уже скатилась в рецессию, — заявил в четверг эксперт DIW Гвидо Бальди. — Но до наступления дефицита газа экономика, вероятно, сократится гораздо меньше, чем во время финансового кризиса или в первый год пандемии коронавируса». Однако риски ухудшения ситуации в будущем всё ещё высоки, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Снижение экономических показателей в первую очередь вызвано энергетическим кризисом и высоким уровнем инфляции, а также общим «охлаждением» мировой экономики. В результате резко ухудшились как потребительский, так и инвестиционный климат. Для промышленности главной проблемой остаётся энергетический кризис, способствующий повышению себестоимости продукции.

«Многие компании хотят переждать зиму и воздерживаются от новых инвестиций, — отметила эксперт DIW Лаура Пагенхардт. — Поэтому число заказов, поступающих из Германии и из-за границы, в ближайшие месяцы, скорее всего, также снизится. Это способствует ухудшению настроений».

По мнению исследователей, единственным проблеском надежды остаётся здоровая ситуация на рынке труда. «Пока что критическая экономическая ситуация не отразилась на сокращении рабочих мест, что по крайней мере немного поддерживает частное потребление, — утверждает Бальди. — Мы можем с осторожным оптимизмом надеяться на то, что так и останется».

По оценкам экономистов, валовой внутренний продукт Германии сократился уже в летнем квартале. Эксперты 21 финансового учреждения, опрошенные изданием, ожидают снижения ВВП на 0,2% за период с июля по сентябрь по сравнению с предыдущим кварталом. Федеральное статистическое управление опубликует предварительную оценку в эту пятницу. Весной этого года рост ВВП составил 0,1%. В случае, если два квартала подряд фиксируются отрицательные показатели, речь идёт о рецессии, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten.