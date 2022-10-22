Экс-министр финансов Греции: экономический крах Евросоюза предопределён

Экономический крах Евросоюза предопределён, уверен бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. В интервью N-TV он рассказал о деиндустриализации Европы и глубоком кризисе на фоне холодной войны США с Китаем, которая станет «катастрофической для всего мира». Также Варуфакис заявил о провале немецкой экономической модели и обвинил Меркель в растрате огромного политического капитала, а Шольца назвал «политическим карликом».

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV обрисовал мрачную картину действительности: бизнес-модель Германии потерпела провал из-за нынешнего энергетического кризиса, а экономический крах Европейского союза предрешён.

«Налицо большие перемены: немецкая экономическая модель потерпела крах. Немецкая модель была основана на дешёвой энергии из России, продаже товаров в Китай и низкой заработной плате внутри Германии, — отметил греческий экс-министр. — Но нынешняя ситуация выглядит следующим образом: инфляция не позволяет сжимать зарплаты, газ стал дорогим, а Китай исчезает как рынок сбыта для Германии из-за новой холодной войны между Китаем и США, которую раздувает администрация Байдена».

С точки зрения Варуфакиса, неизменным осталось одно: постоянное стремление правительства Германии, как нынешнего, так и прежних, действовать в одностороннем порядке и тем самым поддерживать финансовую стратегию, при которой экспорт преобладает над импортом — «нео-меркантилизм по своей сути». С другой стороны, Германия отказывается позволить остальным странам еврозоны действовать аналогичным образом и применять эквивалентные меры, подчеркнул бывший министр финансов Греции. «Иными словами, Германия игнорирует равные условия игры в рамках Европейского союза», — пояснил он.

Что касается пакета помощи в размере €200 млрд, который решила выделить Германия, Варуфакис хорошо понимает, почему страну раскритиковали за это в ЕС: «Это двойные стандарты». Германия настаивает на едином рынке и якобы равных условиях игры, но в то же время добивается государственной помощи для своей промышленности и потребителей. При этом остальные страны ЕС не могут ввести такую государственную помощь из-за финансовых правил, действующих для всех, кроме Германии.

Заявив, что понимает аргументы Олафа Шольца в споре об ограничении цены на газ в масштабах ЕС, Варуфакис, однако, подчеркнул: «Это ещё раз показывает, что Шольц просто не способен выработать общую европейскую политическую линию. В противном случае он бы понял, что ЕС может закупать газ совместно, используя свою огромную монопольную власть над спросом. Тогда не было бы проблем с поставками. Конечно, если просто ввести ограничение цен без использования коллективной покупательной способности ЕС, то Шольц прав. Таким образом, Шольц делает правильные выводы, но затем проводит ошибочную политику».

Также бывший министр финансов Греции дал жёсткую оценку всей Европе: «Проблема Европейского союза заключается в том, что Европейского союза не существует». По его словам, есть только название, а не реальный союз государств. Когда речь идёт о беженцах или мигрантах, каждый поступает по-своему. Когда речь идёт о бензине, — тоже. То же касается и перехода к «зелёным» технологиям. В банковском секторе у Европы до сих пор нет общей гарантии вкладов, нет и еврооблигаций. «Отсутствует всё то, что могло бы сделать Европейский союз реальным. И, конечно же, это становится ещё более очевидным во время кризиса», — заявил политик в интервью N-TV.

На вопрос о том, сможет ли ЕС пережить этот энергетический кризис, Варуфакис ответил чётко: «Неудача гарантирована». При этом он пояснил, почему придерживается такого мнения: «Мы уже наблюдаем стремительную деиндустриализацию в Европе. Компании ЕС платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Производство уже нарушено, и очень скоро мы увидим, как заводы будут искать новые места в США или других странах. ЕС находится в глубоком кризисе». По его предположению, это может проявиться не нынешней зимой, а следующей. Летом газовые хранилища были заполнены, но следующим летом такое будет возможно только при гораздо более высоких затратах.

Также Варуфакис напомнил, что немецкая бизнес-модель по крайней мере на треть основана на продаже продукции в Китай. «Однако мне кажется, что Берлин совершенно очевидно закрывает на это глаза — точно так же, как он сделал это с российским газом. В данном случае они игнорируют новую холодную войну, которая развивается между США и Китаем, и просто продолжают жить как прежде», — заявил грек.

В то же время он подчеркнул, что считает эту новую холодную войну между США и Китаем «катастрофической для всего мира». По его мнению, последние заявления Байдена, по сути, ведут мир по пути ядерной конфронтации между США и Китаем. «И я считаю США ответственными за это», — подчеркнул экс-министр финансов Греции.

Что касается Шольца и порта в Гамбурге, который канцлер, по-видимому, намерен частично передать в управление Китаю, Варуфакис считает: если Шольц будет играть роль посредника между Вашингтоном, Пекином и Берлином, а продажа порта компании Cosco станет частью этого мирного процесса, то такую сделку можно только приветствовать. «Но я считаю, что Олаф Шольц — политический карлик, который вообще не способен так думать». Поэтому продажа компании Cosco была бы не стратегией, направленной на то, чтобы сделать мир более стабильным, а, в конечном счёте, просто ещё одним случаем недальновидности, убеждён политик.

Также Варуфакис, по запросу N-TV, высказал своё мнение и об Ангеле Меркель, назвав её «удивительно искусным переговорщиком и краткосрочным кризисным менеджером» с уникальной способностью добиваться того, чтобы ничего не менялось, даже когда всё должно было измениться. Однако, по версии греческого экс-министра, «в этом смысле она впустую потратила огромный политический капитал, ни один другой канцлер больше никогда не сможет создать такой политический капитал, чтобы иметь возможность двигать Европу вперёд».