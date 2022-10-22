Kayhan: Европе нужно готовиться к тяжёлой зиме без света и газа

Европейцы из-за алчности своих лидеров и политиков вынуждены «спускаться с верёвкой на шее, которую на них надели США, ко дну глубокого холодного колодца». Как пишет Kayhan, жители континента приближаются к самой трудной для них зиме за многие годы, однако теперь она будет без света и газа, которые они ранее, даже не задумываясь и не испытывая никаких затруднений, привыкли получать из России.

Европейцы постепенно приближаются к самой трудной для них зиме за многие годы, при этом из-за алчности своих лидеров и политиков они вынуждены «словно спускаться с верёвкой на шее, которую на них надели США, ко дну глубокого холодного колодца». Как пишет Kayhan, теперь им предстоит погрузиться в холодную зимнюю спячку, однако без света и газа, которые они ранее, даже не задумываясь и не испытывая никаких затруднений, привыкли получать из России.

Как продолжает иранское издание, когда Россия начинала СВО на Украине, чтобы самой не оказаться жертвой вероятного нападения со стороны НАТО и США, мало кто в Европе задумывался, что Путин, в руках которого находится нефтегазовый вентиль, подарит европейцам вместо весёлого Рождества холодную и голодную зиму, какой ранее никогда не видели в течение всей жизни ни простые граждане Европы, ни их политические лидеры. Теперь же европейцы оказались лицом к лицу с небывалым испытанием, когда традиционных источников энергии вдруг перестало хватать, а цены, которые словно стараются опередить подступающую зиму и холода, начали расти быстрыми темпами.

«Граждане Евросоюза из-за жадности и алчности их лидеров, к чему ещё добавилась и воинственная политика и риторика Соединённых Штатов, столкнулись не просто с кризисом, а с настоящим бедствием, какого им ещё не приходилось видеть даже в самом страшном сне! Кошмаром наяву для европейцев стала перспектива обогревать себя и свои семьи дровами, словно на дворе Средние века, — и это происходит на самом богатом континенте земного шара», — пишет автор материала.

Он отмечает, что ещё одна важная проблема, с которой столкнулись европейцы ещё до наступления зимнего сезона, — это психологический фактор, который оказал на них влияние ввиду бешеного роста цен на электроэнергию практически до астрономических пределов. При этом политические лидеры стран Европы, предупредив граждан о дефиците электроэнергии предстоящей зимой, призвали их к строгой экономии как электричества, так и газа. Это оказалось большим потрясением или даже психологическим шоком для европейцев, и многие из них, не видя иного решения, стали выходить на улицы городов, собираясь на акции протеста и против роста цен, и против политиков, которые привели их к этому состоянию. При этом оказалось, что традиционные заклинания и оправдания европейских политических лидеров типа «Во всём виновата Россия!», «Россия несёт всю ответственность!» уже почему-то перестали работать.

«Многие осознали, что на самом деле всему виной алчность и амбиции западных политиков, которые уже не раз демонстрировали: их мало волнуют интересы и благосостояние собственных граждан», — уверен автор статьи.

По его мнению, в тот момент, когда Путин готовил страну к СВО, он учёл два важных фактора в своих планах и расчётах: гарантия отсутствия в стране проблем с продовольствием и стабильный доступ к энергоносителям. Несомненно, он осознавал, что, начиная военные действия, Россия столкнётся с санкциями и ограничениями. Однако Москва сама являлась для многих стран практически безальтернативным партнёром как по поставкам зерновых и продовольствия, так и по поставкам энергоносителей. Введение против России санкций другими странами можно было бы уподобить возведению гигантской стены, которая словно отсекала другие страны от стабильного доступа к энергии и продовольствию. Таким образом, западные государства вводили санкции не столько против России, сколько против самих же себя.

«Прочная и стабильная власть в стране основывается не на экономической и даже не на военной мощи, а на энергетической независимости. А она, в свою очередь, базируется на собственных запасах энергоресурсов либо на контроле над путями их транспортировки», — пишет автор Kayhan.