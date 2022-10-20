Премьер Саксонии: после окончания боевых действий на Украине необходимо возобновить поставки газа из России

08:39
Линекер назвал неприемлемым поведение Роналду в матче с «Тоттенхэмом»
Бывший игрок сборной Англии Гари Линекер прокомментировал поведение нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 12-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Тоттенхэмом» (2:0).
08:35
РИА Новости: ВС России применили несколько сотен дронов-камикадзе в СВО на Украине
Российские военные применили несколько сотен отечественных барражирующих боеприпасов, известных как дроны-камикадзе, в период спецоперации на Украине.
08:29
Власти Днепропетровской области заявили о повреждениях на промышленном предприятии
Промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе Днепропетровской области получили повреждения в результате ночного удара.
08:28
Самсонова прокомментировала победу над Соболенко на турнире в Гвадалахаре
Российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над белоруской Ариной Соболенко в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гвадалахаре (Мексика).
08:24
19Fortyfive: Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с диверсантами
Россия может использовать боевых дельфинов для борьбы с украинскими диверсантами в Чёрном море.
08:16
Американский журналист считает, что Овечкин забросит 45 шайб в этом сезоне
Американский журналист Дэн Розен считает, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросит 45 шайб в этом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:13
Антонова: зафиксировано свыше 150 посягательств на неприкосновенность дипмиссий России
За период с декабря 2020 года по май 2022 года зафиксировано более 150 посягательств на неприкосновенность российских дипломатических представительств.
08:06
Jerusalem Post: переориентация России на Восток разрушит американскую гегемонию
Переориентация России на Восток разрушит гегемонию Соединённых Штатов. Об этом говорится в статье Jerusalem Post.
07:59
Кандидат в президенты Бразилии заявил, что Неймар боится его победы на выборах
Кандидат в президенты Бразилии Луис Инасио «Лула» да Силва высказался о политических взглядах нападающего «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Неймара.
07:57
Глава МИД Казахстана сообщил о переводе сотрудников посольства на Украине в Польшу
Большинство сотрудников посольства Казахстана на Украине перевели в столицу Польши, заявил глава казахского МИД Мухтар Тлеуберди.
07:49
Ассистентский хет-трик Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Сиэтл» в НХЛ
«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:40
Военнопленный ВСУ признался в нарушении украинским спецназом Минских соглашений
Украинский спецназ нарушал режим тишины, установленный в соответствии с Минскими соглашениями на передовой, во время так называемой антитеррористической операции, заявил замначальника командного пункта 56-й ОМБ ВСУ подполковник Валентин Алтухов.
07:36
Сноубордист Уайлд заявил, что не планирует уезжать из России
Российский сноубордист американского происхождения Виктор Уайлд заявил, что не планирует уезжать из России.
07:29
Шварцман поделился ожиданиями от дебюта в «Формуле-1» с Ferrari
Тест-пилот Ferrari россиянин Роберт Шварцман поделился ожиданиями от участия в первой сессии свободных заездов «Формулы-1» Гран-при США.
07:27
Магаданская область выполнила задачи по частичной мобилизации
Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что в регионе полностью выполнены задачи по частичной мобилизации.
07:18
Гол и передача Ничушкина не спасли «Колорадо» от поражения в матче НХЛ с «Виннипегом»
«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:09
В Донецке в результате ночного обстрела со стороны ВСУ получила ранение женщина
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о раненой женщине в результате ночного обстрела Киевского района со стороны украинских войск.
07:09
31 сейв Бобровского помог «Флориде» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:02
Очевидец рассказал о пытках российских военнопленных током и голодом
Попавших в плен на Украине российских военных местные солдаты пытали током, морили голодом и избивали, заявил очевидец, военнослужащий ДНР Владислав Егильницкий.
06:38
Axios: республиканцы допустили завершение финансирования Киева при победе на выборах в США
Финансирование Украины может быть прекращено в случае победы Республиканской партии на выборах в палату представителей США, сообщает Axios со ссылкой на заявления членов партии.
06:29
В парламенте Британии подняли вопрос о борьбе с «дезинформацией» России на Западных Балканах
Член палаты общин Великобритании Стивен Даути поднял вопрос о том, какие меры принимает правительство для противодействия распространению российской «дезинформации» на Западных Балканах. С соответствующим обращением Даути к министру иностранных дел по делам Содружества и развития Великобритании Джеймсу Клеверли ознакомился RT.
06:15
Глава Каховского района заявил об угрозе атаки ГЭС морскими минами со стороны ВСУ
ВСУ могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
06:09
Украинский пленный рассказал о приказах комбрига ВСУ обстреливать жилые дома
Украинский военнопленный, замначальника командного пункта 56-й ОМБ ВСУ подполковник Валентин Алтухов рассказал о приказах командира стрелять по жилым домам.
06:01
В России предложили включить игры с нетрадиционными ценностями в перечень рисков для психики ребёнка
Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала дополнить перечень рисков для психики ребёнка случаями, когда настольные, компьютерные игры, а также игрушки описывают или изображают нетрадиционные семейные ценности.
05:41
В Японии сообщили о сокращении товарооборота с Россией на 14,4%
Товарооборот Японии и России сократился на 14,4% в сентябре в сравнении с показателями за аналогичный период 2021 года, следует из статистики японского Минфина.
05:30
Сын Трампа высмеял «особые способности» Зеленского выпрашивать деньги у Запада
Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп — младший опубликовал в своём Telegram мем о способностях украинского лидера Владимира Зеленского выпрашивать деньги.
05:11
Губернатор Красноярского края назвал политизированными обвинения США в адрес его сына
Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения властей США в адрес его сына Артёма об уклонении от санкций и отмывании денег.
05:00
В США заявили о готовности вводить санкции для недопущения передачи Ираном оружия России
США готовы работать с союзниками и вводить новые санкции в рамках недопущения передачи Ираном «опасных вооружений» России, заявили в Госдепе.
04:40
В США потерпел крушение истребитель F-35
В американском штате Юта потерпел крушение истребитель пятого поколения F-35, следует из заявления 388-го авиационного крыла ВВС США.
04:24
На Чукотке создали оперштаб по вопросам безопасности
Губернатор Чукотки Роман Копин сообщил о создании регионального оперштаба по вопросам безопасности после указа президента России о введении военного положения в ряде регионов страны.
04:09
Суд в Праге рассмотрит 20 октября уголовное дело в отношении россиянина Франчетти
Городской суд в Праге 20 октября перейдёт к рассмотрению уголовного дела в отношении россиянина Александра Франчетти, обвиняемого в создании ОПГ в Севастополе, которая якобы действовала в 2014 году.
04:01
СКЦ санкционировал выход шести судов с продовольствием из украинских портов
Совместный координационный центр (СКЦ) одобрил выход из украинских портов шести кораблей с 86 тыс. т продовольствия на борту.
03:37
Посол России в Австрии Любинский заявил, что Запад перешёл все мыслимые красные линии
Запад перешёл все мыслимые красные линии в ситуации на Украине, заявил российский посол в Австрии Дмитрий Любинский.
03:27
Инженер из Дании Уссинг заявил, что «Северный поток» можно починить за несколько месяцев
Взорванный газопровод «Северный поток» можно починить за несколько месяцев, заявил главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг.
03:08
Экс-постпред США при НАТО Хантер рассказал, почему россияне поддерживают Путина
Экс-постпред США при НАТО Роберт Хантер в материале для The Washington Post рассказал, почему, на его взгляд, в российском обществе поддерживают президента Владимира Путина.
03:00
В Еврокомиссии объявили о новой гумпрограмме для Украины
Еврокомиссия объявила о создании новой программы чрезвычайных укрытий и зимних сооружений для Украины и гумпомощи для нуждающихся в стране.
02:42
Телескоп «Джеймс Уэбб» передал новые снимки Столпов Творения
Орбитальный телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал Столпы Творения — скопления газа в центральной части туманности Орёл — и передал их учёным.
02:28
Илон Маск назвал завышенными учётные ставки ФРС США
Американский предприниматель Илон Маск раскритиковал действия ФРС США из-за завышения текущих учётных ставок.
02:13
Полянский прокомментировал возможное продление зерновой сделки
Продление черноморской инициативы по экспорту зерна будет зависеть от её практических результатов для России, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
02:02
Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников
Иран отвергает обвинения в экспорте беспилотников России для использования на Украине, заявил иранский постпред при ООН Амид Саид Иравани.
01:43
Кудерметова обыграла Векич и вышла в третий круг теннисного турнира в Гвадалахаре
Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика).
01:39
РИА Новости: отделение банка ПСБ пострадало при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ
При обстреле украинскими военными Ворошиловского района Донецка пострадало отделение банка ПСБ.
01:27
Клопп: мы создали множество проблем «Вест Хэму»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вест Хэмом» в 12-м туре чемпионата Англии.
01:25
Полянский: Россия переоценит отношения с секретариатом ООН в случае расследования по БПЛА
В Москве проведут переоценку отношений с секретариатом и Генсеком ООН в случае их участия в расследовании на фоне обвинений в поставках Ираном беспилотников в Россию, заявил первый зампостпреда страны при всемирной организации Дмитрий Полянский.
01:21
Тен Хаг — о непрофессиональном поведении Роналду: разберусь с этим завтра
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после победы над «Тоттенхэмом» в матче 12-го тура чемпионата Англии прокомментировал решение нападающего Криштиану Роналду уйти в раздевалку.
01:15
Mirror: Роналду покинул скамейку запасных после замен тен Хага в конце матча с «Тоттенхэмом»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остался недоволен концовкой матча 12-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».
01:10
ВСУ вновь подвергли обстрелу здание донецкой администрации
Украинская армия вновь атаковала здание администрации Ворошиловского района Донецка, следует из заявления штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
01:09
Каррера — о победе над «Факелом»: круто, что «Спартак» выше «Зенита»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился эмоциями от победы красно-белых над «Факелом» в матче четвёртого тура Кубка России.
01:04
Дешам считает, что «Золотой мяч» Бензема является победой всего французского футбола
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал получение нападающим «Реала» Каримом Бензема «Золотого мяча».
01:00
В Ейске 20 октября пройдут первые похороны погибших при крушении самолёта Су-34
Представитель администрации Ейского района анонсировал проведение похорон семьи Ищенко, погибшей при крушении самолёта во дворе жилого дома в городе.