После окончания боевых действий на Украине необходимо возобновить поставки сырья из России в Германию, заявил премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер. В преддверии конференции министров энергетики ФРГ он также призвал их убедиться в том, что они заключили достаточно договоров о поставках голубого топлива с арабскими странами, чтобы обеспечить нужды страны этой зимой. А решение канцлера Олафа Шольца о продлении работы немецких атомных электростанций всего лишь до апреля следующего года он назвал «плохим» и «чисто идеологическим».

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер потребовал, чтобы в будущем Германия продолжила покупать газ у России, сообщает Bild. В преддверии конференции министров энергетики ФРГ он также заявил, что планы по введению ценового тормоза — это «правильная основа для расчётов».

«Мы должны убедиться в том, что с арабскими странами будет в действительности заключено достаточно договоров о поставках, что немецкое правительство взяло на себя обязательство добывать газ в том числе и на немецкой территории и что мы единодушны во мнении, что после окончания этих боевых действий (на Украине. — ИноТВ) мы собираемся возобновить поставки сырья из России», — подчеркнул премьер.

Также он осудил решение канцлера Германии Олафа Шольца о продлении работы трёх оставшихся на территории ФРГ атомных электростанций всего лишь до апреля 2023 года. По его словам, такой план «абсолютно невозможно объяснить». «Когда работу угольных электростанций продлевают, а собственные атомные электростанции, напротив, отключают уже через пару месяцев — это плохой путь, и он чисто идеологический», — подчеркнул Кречмер.