NTD: Прага решила не экономить электроэнергию для фестиваля света

В то время как во многих городах экономят на освещении улиц из-за энергетического кризиса, в Праге достопримечательности города озарены огнями и лазерами. Как передаёт NTD, в столице Чехии в десятый раз проводят фестиваль «Сигнал». Оригинальные инсталляции под открытым небом в исторической части города привлекают тысячи зрителей.

В то время как во многих городах экономят на освещении улиц из-за энергетического кризиса, в Праге достопримечательности города озарены огнями и лазерами. В столице Чехии в десятый раз проводят фестиваль «Сигнал».

По словам организаторов, цель — показать современное искусство и новые технологии. Город служит холстом для художников светового дизайна.

Оригинальные инсталляции под открытым небом в исторической части города привлекают тысячи зрителей.

ЗРИТЕЛЬ: Я снова здесь, на этом фестивале в его десятую годовщину. Это потрясающе! Надеюсь, нашим детям тоже понравилось.

3D-эффекты придали новый вид улицам и зданиям. С наступлением сумерек улицы заполняются зрителями.

ЗРИТЕЛЬ: Я из Хорватии. Здесь в первый раз. Нам очень понравилось! Хотим увидеть как можно больше.

Пражский фестиваль «Сигнал» — это творчество чешских и зарубежных художников в области светового искусства. Его проводят ежегодно, но из-за карантина был двухлетний перерыв. В этом году фестиваль длится четыре дня.

Дата выхода в эфир 17 октября 2022 года.