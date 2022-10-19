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NTD: Прага решила не экономить электроэнергию для фестиваля света

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В то время как во многих городах экономят на освещении улиц из-за энергетического кризиса, в Праге достопримечательности города озарены огнями и лазерами. Как передаёт NTD, в столице Чехии в десятый раз проводят фестиваль «Сигнал». Оригинальные инсталляции под открытым небом в исторической части города привлекают тысячи зрителей.
В то время как во многих городах экономят на освещении улиц из-за энергетического кризиса, в Праге достопримечательности города озарены огнями и лазерами. В столице Чехии в десятый раз проводят фестиваль «Сигнал».
 
По словам организаторов, цель — показать современное искусство и новые технологии. Город служит холстом для художников светового дизайна.
 
Оригинальные инсталляции под открытым небом в исторической части города привлекают тысячи зрителей.
 
ЗРИТЕЛЬ: Я снова здесь, на этом фестивале в его десятую годовщину. Это потрясающе! Надеюсь, нашим детям тоже понравилось.
 
3D-эффекты придали новый вид улицам и зданиям. С наступлением сумерек улицы заполняются зрителями.
 
ЗРИТЕЛЬ: Я из Хорватии. Здесь в первый раз. Нам очень понравилось! Хотим увидеть как можно больше.
 
Пражский фестиваль «Сигнал» — это творчество чешских и зарубежных художников в области светового искусства. Его проводят ежегодно, но из-за карантина был двухлетний перерыв. В этом году фестиваль длится четыре дня.
 
Дата выхода в эфир 17 октября 2022 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
NTD США Северная Америка
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