NTD: тараканы-киборги помогут искать пострадавших после землетрясений и других бедствий
Насекомые-киборги будут помогать искать пострадавших после землетрясений и других бедствий. Так считают японские исследователи из лаборатории в городе Вако. Они разработали специальный рюкзак с оборудованием и гибкую солнечную панель и поместили это на большого таракана. Сама плёнка не толще человеческого волоса — всего четыре микрона.
Для экспериментов выбрали мадагаскарских шипящих тараканов, потому что они достаточно большие, чтобы нести оборудование, и не имеют крыльев. Даже когда оборудование и плёнка приклеены к их спине, насекомые могут преодолевать небольшие препятствия или вставать на лапки, если перевернулись.
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