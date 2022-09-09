Insider: «как настоящие» — Германия закупила «роботизированные муляжи» российской техники в качестве мишеней

Немецкие войска получили от австралийской компании GaardTech первые «роботизированные макеты», предназначенные для имитации российских бронемашин и танков, сообщает The Insider. По информации издания, муляжи производства GaardTech, которые всё шире используются странами НАТО, будут использоваться как мишени на боевых стрельбах. Как поведал The Insider глава компании Стин Бисгаард, макеты способны имитировать тактические действия противника даже в автономном режиме — и при этом на тепловизоре выглядят точь-в-точь как реальная техника.

«На случай, если вдруг увидите на улицах Германии российские танки — нет, это не путинская армия, и на Берлин они не идут», — предупреждает The Insider. Как разъясняет корреспондент издания, эта техника — «роботизированные муляжи» боевых средств России в натуральную величину, которые закупил бундесвер у австралийской военно-промышленной компании GaardTech для использования в учениях и на стрельбах.

По информации The Insider, немецкие вооружённые силы только что получили от GaardTech первые муляжи по контракту, сумма которого составила $385 тыс.

«Такая сделка была заключена на фоне запоздалых усилий Германии по оживлению своих войск в связи с российской спецоперацией на Украине, заставившей Берлин осознать, что теперь — впервые с завершения холодной войны — существует реальная вероятность того, что немецкие и российские войска вступят в бой», — отмечает корреспондент издания.

Как разъясняет журналист, GaardTech производит муляжи — или, как их называет сама компания, роботизированные боевые машины противника (Robotic Enemy Vehicles, REV) — более 20 различных образцов российской и китайской техники. В этот список входят наиболее распространённые бронированные средства российского производства: танки Т-72, Т-80 и Т-90, бронемашины БМП-3 и БМД-4, бронетраспортёры БТР-70, БТР-80 и БТР-90, а также БРДМ, которую в GaardTech классифицируют как «платформу для противотанковых ракет», перечисляет автор.

В линейке компании также представлены копии китайских танков Тип 59, Тип 85 и Тип 99, а также российские ЗРК «Куб» и ЗСУ «Шилка», пишет корреспондент The Insider. Как подчёркивает журналист, среди продуктов австралийской фирмы фигурирует и муляж новейшего российского танка «Армата», информации о котором в открытом доступе практически нет.

По словам основателя и главы GaardTech Стина Бисгаарда, всем роботизированным муляжам придают характеристики, «основанные на данных из открытых источников», — но при необходимости может использоваться и «информация, полученная от клиента».

В самой идее муляжей нет ничего нового: к примеру, во Второй мировой войне союзники вводили в заблуждение немецких шпионов, применяя надувные резиновые танки, а в наши дни украинские войска используют деревянные макеты американских РСЗО HIMARS — и это не говоря уже о кинематографе, где давно и широко применяются суррогатные танки, которые «порой смотрятся нелепо», говорится в материале The Insider. Вместе с тем все эти копии, как правило, не способны перемещаться и легко распознаются с близкого расстояния — тогда как техника GaardTech выглядит значительно реалистичнее, подчёркивается в статье.

«Роботы маневрируют как настоящие танки и могут оснащаться дополнительными опциями, включая, к примеру, реально вращающиеся башни, — поясняет журналист The Insider. — Делаются они из стали — каждый образец весит около 590 килограммов. Поставляются они при этом в виде наборов в плоской упаковке; сборка усилиями четырёх человек занимает один час». Каждый макет имеет на борту термоэлемент, симулирующий тепловую сигнатуру соответствующей боевой машины, благодаря чему пилоты, наводчики и операторы аппаратуры обнаружения могут «привыкнуть к тому, как выглядит на тепловизоре реальный российский или китайский танк», пишет автор.

«Активные термоэлементы позволяют создать качественную симуляцию моторного отсека и поддерживают тепловые сигнатуры для обнаружения в инфракрасном спектре в любых погодных условиях, включая ливневый дождь и сильный ветер», — заявил в беседе с The Insider Стин Бисгаард.

Как рассказал изданию глава GaardTech, его роботы могут как управляться операторами дистанционно, так и действовать автономно, при этом перемещаясь в боевом порядке для симуляции тактических решений противника. «С одного командного пульта можно программировать и контролировать более двадцати «вражеских» машин, — поведал Бисгаард. — А после того, как подразделению дали команду, далее оно управляется нашим ПО и действует автономно».

По словам главы GaardTech, продукты компании пригодны в том числе и для боевых стрельб. «Они по замыслу являются роботами-расходниками, — пояснил он журналисту The Insider. — По ним можно бить любыми средствами. На нашей памяти их поражали и HIMARS, и истребители F-18, и ПТРК Javelin, и ПТУР NLAW, и 120-миллиметровые танковые снаряды, и 155-миллиметровые снаряды SMArt, и снаряды калибра 40 и 84 миллиметра». Вместе с тем роботы спроектированы так, чтобы выдерживать попадания и сохранять пригодность к дальнейшей эксплуатации. «Роботизированное оборудование устанавливается на корпуса машин, что позволяет в случае повреждения какого-либо элемента во время боевых стрельб быстро его заменить», — заявил Бисгаард.

Хотя отвечать прямо на вопрос корреспондента The Insider о стоимости макетов глава GaardTech не стал, он заявил, что один образец обходится в 160 дешевле настоящего танка. Как напоминает журналист издания, цена американского M-1A2 Abrams в 2016 году составляла $9 млн (что в долларах 2022 года соответствует 11,1 млн), а Польша только что закупила 250 танков новейшей модификации M1A1 SEPv3 за $4,8 млрд.

По информации The Insider, продукты GaardTech уже нашли широкое применение: их приобретали сухопутные и военно-воздушные силы Австралии, корпус морской пехоты США и британские войска.

Как рассказал изданию Бисгаард, у которого за плечами служба в танковых войсках Австралии и две командировки в Афганистан, на создание роботизированных макетов его вдохновил как раз опыт, полученный в войсках. «Я понял, что у нас есть громадная проблема с организацией подготовки и учений объединённых сил — с тем, как солдата учат правильно обнаруживать цель, как многонациональный штаб объединённых сил готовится эффективно применять цикл обнаружения и наводки на цель, как пилот истребителя учится находить цели на бортовой инфракрасной системе переднего обзора и как беспилотники и артиллерия обучаются правильно корректировать огонь по силам противника», — объяснил предприниматель.

Учитывая, что страны, противостоящие НАТО, в подавляющем большинстве используют российскую и китайскую технику, то, что GaardTech сосредоточилась именно на них — вполне естественно, отмечает корреспондент The Insider. Вместе с тем, по словам Бисгаарда, его компания может производить макеты и для техники из других стран. «GaardTech может сымитировать любое наземное или воздушное средство — в качестве либо мишени, либо высококачественного муляжа для отвлечения внимания в бою. А наша штатная команда проектировщиков делает много работы на заказ», — цитирует предпринимателя The Insider.