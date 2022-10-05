Bloomberg: США планируют ввести новые ограничения на экспорт компьютерных чипов в Китай

Администрация президента США планирует расширить ограничения на поставки полупроводников и микросхем в Китай, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. На этой неделе Министерство торговли США опубликует список подлежащих экспорту в КНР американских полупроводников. Новые санкции против стратегической отрасли Китая могут затронуть технологии, связанные с производством высокотехнологичных чипов памяти, квантовых компьютеров и передовых компонентов, необходимых для создания микросхем.

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новых ограничениях на доступ Китая к американским полупроводниковым технологиям, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом Вашингтон активизирует свои усилия по подавлению промышленных амбиций Пекина и риска для роста сектора стоимостью $550 млрд.

На этой неделе Министерство торговли США выпустит пакет правил, определяющих, какие полупроводниковые технологии могут быть экспортированы в Китай, включая систематизацию предыдущих указаний, предоставленных конкретным компаниям, сообщили источники. США всё больше внимания уделяли ограничению доступа к высокотехнологичным полупроводниковым технологиям и наращиванию собственных внутренних производственных мощностей в рамках своего более широкого стратегического соперничества со второй по величине экономикой мира, сообщает издание.

Ожидается, что новые меры будут включать формализацию экспортных ограничений на технологии, производимые передовыми полупроводниками, заявили источники, а также запрет продажи компонентов для производства микросхем и чипов памяти в Китае и ограничение доступа к чипам, используемым в суперкомпьютерах и искусственном интеллекте. По словам одного из источников, в документе также будут прописаны ограничения, недавно введённые в отношении компаний Nvidia и Advanced Micro Devices, отмечает Bloomberg.

В соответствии с действующими правилами американским производителям чипового оборудования, таким как Applied Materials, разрешается продавать оборудование для использования в Китае при определённых обстоятельствах или оснащать некоторые китайские компании оборудованием для производства менее совершенных полупроводников, пишет агентство Bloomberg.

Шаги, о которых объявят на этой неделе, будут включать формальные ограничения на технологию производства чипов, обозначенных как 14-нанометровые или лучше, добавили источники. Как правило, при производстве микросхем меньшее число нанометров указывает на лучшие возможности. По словам собеседника агентства, ограничения также расширят так называемое правило прямого иностранного продукта на большее количество китайских компаний, резюмирует Bloomberg.