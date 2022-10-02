Diplomat: Пентагон бьёт тревогу — Китай может опередить США с истребителями 6-го поколения

Гонка по созданию первого в мире истребителя шестого поколения может завершиться победой Китая, пишет The Diplomat, ссылаясь на слова генерала ВВС США Марка Келли. Как отмечает издание, Китай стремительно сокращает отрыв от США в области военных разработок за счёт гораздо более быстрой и эффективной разработки новинок.

Выступая на полях конференции, организованной американской ассоциацией воздушно-космических сил, генерал ВВС США Марк Келли заявил, что народно-освободительная армия Китая первой в мире может принять на вооружение истребители шестого поколения, опередив таким образом США, пишет The Diplomat. По словам Келли, в Китае не ведётся дискуссии о необходимости такого типа истребителей, и разработки уже идут.

Как отмечает The Diplomat, конкуренция между США и Китаем в вопросе разработки истребителя шестого поколения столь плотна, что Келли поставил цель внедрить подобный тип самолёта в войска «минимум на месяц раньше конкурентов», притом что раньше у США был комфортный отрыв в несколько лет, достигнутый в предыдущие поколения.

The Diplomat напоминает, что большинство главных игроков на рынке военных технологий разработали свои истребители четвёртого поколения в 80-х годах. США стали первой страной, представившей истребитель пятого поколения: его поставили на вооружение в декабре 2005 года. Как отмечает издание, распад СССР придал Вашингтону уверенности, что в ближайшем будущем у его истребителей не будет конкурентов, однако прогресс Китая развеял эти надежды. С 2020 года Китай опережает США в области инвестиций в разработку передовых военных технологий, таких как искусственный интеллект.

Пока нельзя сказать точно, какая именно страна первой представит истребитель шестого поколения, однако многое указывает на лидерство Китая, пишет The Diplomat. Один из ключевых факторов заключается в том, что китайская сторона проводит разработку новых оружейных систем куда быстрее и эффективнее. Для сравнения, первый тестовый полёт американского истребителя пятого поколения F-22 состоялся в 1990 году, а в войска он поступил в 2005 году. В то же время его китайский аналог J-20 совершил первый полёт в 2011 году и был принят на вооружение в 2017 году.

Как отмечает The Diplomat, США испытывали проблемы с разработкой новых оборонительных систем с конца холодной войны. В этих условиях Китай может перехватить лидерство во многих сферах. Многие новые китайские разработки не имеют аналогов в мире, пишет издание.