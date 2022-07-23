DM: ВВС Великобритании приостановили полёты истребителей Typhoon из-за неисправности

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании приняли решение временно запретить полёты истребителей Typhoon без лишней необходимости в связи с технической неисправностью, «которая может повлиять на безопасную работу» катапультируемых кресел, передаёт Daily Mail. Впрочем, отмечается, что это не повлияет на оперативную безопасность, так как в ВВС продолжают выполнять обязательства по патрулированию и защищать воздушное пространство Великобритании и НАТО.
Королевские Военно-воздушные силы Великобритании приостановили полёты истребителей Typhoon без лишней необходимости, сообщает Daily Mail.
По словам британских военных, они приостановили все полёты, кроме самых необходимых, так как проводят проверку «технической проблемы», которая, как опасаются, «может повлиять на безопасную работу» катапультируемых кресел.
Временный запрет также коснулся пилотажной группы ВВС Великобритании «Красные стрелы», которые летают на самолётах Hawk. Группе пришлось отменить выступление на Международном аэрокосмическом салоне в Фарнборо.
Однако в пятницу поздно вечером они получили разрешение на возобновление выступлений. «После детального технического расследования мы рады сообщить, что «Красные стрелы» получили разрешение на возобновление деятельности», — отметили в ВВС. В субботу пилотажная группа выступит с показательным выступлением на фестивале Making Waves в Ирвайне.
Впрочем, запрет на несущественные полёты истребителей Typhoon остаётся в силе «в качестве временной меры предосторожности». Как пишет Daily Mail, это означает, что они не могут принимать участие в воздушных показах, тренировочных полётах и военных учениях.
Тем не менее в британских ВВС подчёркивают, что это не повлияет на оперативную безопасность, так как они продолжают выполнять обязательства перед Великобританией и НАТО по патрулированию и защищать воздушное пространство страны и альянса.
Военные отметили, что истребители снова поднимутся в небо, когда это будет «целесообразно и будет обеспечена безопасность». Однако представитель Королевских Военно-воздушных сил указал на то, что это зависит от «текущих технических рекомендаций».
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