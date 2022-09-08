CNN: обнаружены китайские компоненты — Пентагон приостановил приём новых F-35

Министерство обороны США временно прекратило принимать на вооружение новые истребители пятого поколения F-35. Как выяснилось, в системе энергоснабжения самолёта применялся сплав китайского производства, передаёт CNN. По информации канала, в ведомстве уже подчеркнули, что сплав входит в состав одного из магнитов и не представляет угрозы для безопасности самолёта и сохранности данных.

Пентагон принял решение приостановить приёмку истребителей F-35 в связи с обнаружением в составе одного из его комплектующих сплава китайского производства, передаёт CNN.

Как пишет сайт американского канала, сплав из Китая использовался в одном из магнитов единой системы энергоснабжения истребителя; о его наличии американскому минобороны сообщил сам производитель самолёта — компания Lockheed Martin.

Применение компонентов иностранного производства является нарушением федеральных нормативных актов, регулирующих оборонные закупки в США, разъясняет корреспондент CNN.

По информации канала, в Пентагоне уже заявили, что магнит не представляет угроз в плане безопасности. «Мы достоверно установили, что данный магнит не передаёт информацию и не может навредить структурной целостности самолёта, и никаких рисков в плане лётных данных, качества, безопасности пилотов и сохранности данных из этого вопроса не вытекает, поэтому лётная эксплуатация F-35, уже находящихся в строю, будет продолжаться в нормально режиме», — цитирует CNN официального представителя Минобороны США Расса Гомера. Как пишет сайт канала, в ведомстве также заявили, что производитель уже нашёл другого поставщика сплава, с которым будет впредь сотрудничать.

Lockheed Martin сообщила о наличии китайского сплава добровольно и уже инициировала проверку, дабы установить причины нарушения, пишет CNN. «Мы ведём работу с нашими партнёрами и министерством обороны, дабы обеспечить исполнение условий договора на всех этапах производственной цепочки. У упомянутого магнита нет ни систем визуального восприятия, ни доступа к важным программным данным. F-35 остаётся пригодным к безопасной лётной эксплуатации, и мы сотрудничаем с минобороны, чтобы в кратчайшие сроки решить проблему и возобновить прием самолётов», — цитирует канал заявление компании.

По данным канала, систему энергоснабжения F-35 по заказу Lockheed Martin производит компания Honeywell.

О том, сколько F-35 затронет приостановка приёмки и в скольких истребителях был обнаружен китайский сплав, в Пентагоне не сообщили, отмечает корреспондент CNN. Как напоминает журналист, по графику поставок Lockheed Martin должна по итогам 2022 года передать заказчику в общей сложности до 153 самолётов данной модели — и с начала года успела поставить 88.

F-35 — один из самых высокотехнологичных истребителей в мире, подчёркивается в материале CNN. США имеют на вооружении сотни этих самолётов, которые существуют в трёх модификациях: F-35A с обычным взлётом и посадкой, F-35B с возможностью вертикальной посадки и F-35C, предназначенный для авианосцев, перечисляет журналист канала.