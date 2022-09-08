CNN: обнаружены китайские компоненты — Пентагон приостановил приём новых F-35
Пентагон принял решение приостановить приёмку истребителей F-35 в связи с обнаружением в составе одного из его комплектующих сплава китайского производства, передаёт CNN.
Пентагон принял решение приостановить приёмку истребителей F-35 в связи с обнаружением в составе одного из его комплектующих сплава китайского производства, передаёт CNN.
Председатель общественного движения объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что единственный функционирующий на данный момент энергоблок Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) работает на предельно низкой мощности.
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что московская команда проявляет интерес полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.
Эффект от антироссийских санкций может «поставить Европу на колени». Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Дедова российским послом в Иране.
Новый форвард «Урала» Рай Влут рассказал, как перед приездом в Россию советовался со своим соотечественником, нападающим «Спартака» Квинси Промесом.
Западные страны на фоне растущих цен находятся в панике в преддверии зимы. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Хорватии.
В Энергодаре задержан корректировщик, наводивший дрон-камикадзе ВСУ на здание администрации города.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что отменит запрет на добычу газа методом гидроразрыва пласта в стране.
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран.
В Москве ещё три городские поликлиники открыли после реконструкции — на улицах 2-й Владимирской, Мосфильмовской и в Шмитовском проезде.
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что финансовый сектор научился выдерживать испытания, теперь необходимо научиться финансировать перестройку экономики.
Арманд Дурн, агент бывшего тренера «Локомотива» Марвина Комппера, рассказал о будущем немецкого специалиста.
В Николаевской области военнослужащие украинской 59-й мотопехотной бригады отказались выполнять приказы и начали самовольный отход в тыловые районы из-за больших потерь. Об этом сообщили в Минобороны России.
ВКС России в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Славянска и 81-й аэромобильной бригады в районе Краматорска уничтожили до 120 украинских военных.
Футболист сборной Гвинеи Ибраима Сиссе, который может выступать на позиции защитника и хавбека, стал игроком «Урала».
Великобритания выдаст более 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море, заявила британский премьер-министр Лиз Трасс.
По сообщениям пресс-службы регионального МВД, в столице Удмуртии пресекли работу двух подпольных игорных заведений в Октябрьском и Первомайском районах.
Ко Дню города на ВДНХ откроется новая интерактивная экспозиция «Авиация. Мечты о полёте». Она начнёт работать с 10 сентября в центре «Космонавтика и авиация».
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс предложила заморозить тарифы на электричество в стране на два года в рамках борьбы с энергокризисом.
В Гидрометцентре Челябинской области сообщили, что по ночам с 9 по 12 сентября температура в регионе может опускаться до -3 °С.
На VII Восточном экономическом форуме делегация Якутии подписала 39 соглашений. Общие инвестиции в согласованные проекты оцениваются в 330 млрд рублей.
Из-за больших потерь украинские военные не проводили наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении в течение суток.
Праздничные салюты в честь Дня города в столице 10 сентября запустят с 23 точек, из них восемь — высотные, 15 — парковые.
Гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг ответил на вопрос, закончил ли клуб трансферную кампанию.
Диетолог, эндокринолог Антон Поляков напомнил, что включать воду в ежедневный рацион необходимо для регуляции обменных процессов и для улучшения качества жизни.
Турция рассчитывает, что поставки российского зерна на мировые рынки начнутся как можно скорее. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Урал» объявил о трансфере белорусского защитника Егора Филипенко, который раньше выступал за московский «Спартак».
Главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что в последние месяцы наметилась новая тенденция телефонного мошенничества — месть не попавшимся на уловки гражданам.
Порядка 76% россиян в ходе опроса признались, что не умеют читать финансовые документы.
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил штраф от КДК РФС по итогу матча восьмого тура РПЛ с «Зенитом».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу о запрете въезда россиян с шенгенскими визами в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу с 19 сентября.
Девятикратный олимпийский чемпион Марк Спитц рассказал, как обманом заставил советских пловцов отрастить усы.
Беспилотник-камикадзе Вооружённых сил Украины атаковал администрацию Энергодара.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить с российским лидером Владимиром Путиным в Самарканде ситуацию с вывозом украинского зерна.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев.
Тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал о работе с нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым.
Теракт у российского посольства в Кабуле 5 сентября направлен на дестабилизацию ситуации в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
Тренер по физподготовке медиакоманды «Амкал» Максим Нагибин рассказал об уровне российского чемпионата по физической подготовке.
Новый случай оспы обезьян выявлен в Санкт-Петербурге. Мужчина, у которого диагностировано заболевание, госпитализирован.
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме, заявил, что пик спада потребительского спроса в России пройден.
Никарагуа планирует увеличить объём импорта пшеницы из России, заявил глава Минфина республики Иван Акоста.
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что для обеспечения финансового суверенитета России необходимо жить по средствам и не ходить с протянутой рукой.
Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу заявил, что Эстония, Латвия, Литва и Польша в ночь на 19 сентября введут запрет на въезд россиян с шенгенскими визами.
Норвегия передаст Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые установки и системы наведения, а также приборы ночного видения.
Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможной аренде полузащитника уральского клуба Рамазана Гаджимурадова в московский «Спартак».
Бывшая украинская теннисистка Ольга Савчук прокомментировала решение организаторов Открытого чемпионата США допустить россиян и белорусов к турниру.
«Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по аренде полузащитника Рамазана Гаджимурадова с правом выкупа.
Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT прокомментировал предупреждение от специалистов «Лаборатории Касперского», согласно которому телефонные мошенники могут отомстить людям, которые при звонке пытаются их разыграть.
Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал упростить доступ иностранных инвесторов и эмитентов на рынок России.
Поставляемое Украине западное оружие через чёрные рынки зачастую попадает к ОПГ и террористам в Европе и других регионах, заявил глава МВД России Владимир Колокольцев.