Польский министр: наши проекты антироссийских санкций самые амбициозные в Европе
«В плане санкционного режима и необходимости включения Белоруссии в санкционный режим как страны, сотрудничающей с Россией, предложения Польши самые амбициозные. Мы также призываем к скорейшему выделению Украине макрофинансовой помощи в размере трёх миллиардов евро и выработке долгосрочного структурного плана помощи. Вокруг этого и других призывов мы выстраиваем всё более сильную коалицию поддержки и всё более эффективно трансформируем их в размышления и решения всего ЕС», — заявил польский министр по европейским делам Шимон Шинковский вель Сенк после встречи с коллегами в Люксембурге.
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