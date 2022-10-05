Gazeta Wyborcza: Венгрия не стала «тормозить» новый пакет антироссийских санкций

Страны ЕC согласовали очередной, уже восьмой пакет санкций в отношении России. К удивлению многих, проблемная Венгрия не стала затягивать процесс. Отличились Греция, Мальта и Кипр, а также Бельгия, которая наложила вето на запрет ввоза необработанных алмазов из России. В свою очередь, попытки Польши и Прибалтики протолкнуть запрет импорта российского СУГ не увенчались успехом, пишет Gazeta Wyborcza.

Во вторник поздним вечером представители 27 стран ЕС согласовали очередной — восьмой —пакет санкций в отношении России. Он должен быть формализован ещё на этой неделе, пишет в Gazeta Wyborcza польский журналист Томаш Белецкий.

Хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан всё больше специализируется на антисанкционных выступлениях, на этот раз Будапешт не стал тормозить достижение компромисса в Брюсселе. Из-за опасений влияния нового ограничения цены на нефть на свою судоходную отрасль именно Греция, Мальта и Кипр сопротивлялись больше всех.

«Гвоздь» нового санкционного пакета — это обсуждаемый уже несколько месяцев потолок мировых цен на нефть, который США напористо продвигают среди стран группы G7. Вашингтон уверен, что он станет эффективным способом сокращения нефтяных доходов Кремля, который одновременно не остановит продажу нефти, в том числе в Африку и Азию, и тем самым не повлияет на резкое изменение мировых цен на это сырьё.

Автор напоминает, что уже в мае ЕС договорился о введении с 5 декабря эмбарго на российскую нефть, за исключением нефтепровода «Дружба», а на продукты нефтепереработки — с 5 февраля 2023 года. «И это пока остаётся в силе», — отмечает он.

В новом санкционном пакете 27 стран договорились, что ЕС на правовой основе начиная с декабря разрешит европейским компаниям легально осуществлять транспортировку российской нефти и её страховку за пределами ЕС при условии, что её цена не будет превышать уровня, установленного так называемой коалицией ценовых ограничений, в основе которой — группа G7.

Другие санкционные нововведения — это запрет на экспорт в Россию дополнительных комплектующих для авиационной промышленности, электронные компоненты и химикаты, которые могут быть полезны российской армии или использованы в оборонной промышленности страны. Новый пакет санкций распространяется также на новые виды стали или машин, перечисляет Белецкий.

Он обращает внимание на то, что Бельгия наложила вето на запрет на ввоз необработанных алмазов из России. Бельгийские власти утверждают, что такое эмбарго ударит по их компаниям и не принесёт существенных потерь России, потому что она осуществит их экспорт через Дубай. Такое эмбарго по сути противоречит санкционной логике, отмечает автор.

В свою очередь, Польша вместе с Ирландией, Литвой, Латвией и Эстонией сообща требовали ужесточения ограничений, в том числе запрета на импорт российского сжиженного углеводородного газа, которому бы предшествовал переходный период. Однако компромисс по этому вопросу не был достигнут.

Журналист также обращает внимание на то, что чёрный список россиян с запретом на въезд и замороженным имуществом в ЕС был расширен до 1262 человек, то есть в него попали около 30 новых фамилий. Среди них идеолог крайне правого толка Александр Дугин, который, впрочем, состоит в санкционном списке США уже с 2015 года.