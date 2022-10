Guardian: европейские власти ищут всё новые меры по энергосбережению с приближением зимы

Правительства разных стран Европы объявили о ряде новых мер по борьбе с энергетическим кризисом, призванных сократить нехватку электроэнергии наступающей зимой. Например, власти Парижа решили выключать подсветку на Эйфелевой башне на час раньше, в Милане выключают уличные фонтаны для экономии, а в Ганновере посетителям тренажёрных залов теперь предлагают принимать прохладный душ вместо горячего, сообщает The Guardian.

Европейские страны стараются заранее принимать дополнительные меры для снижения энергопотребления, чтобы сократить масштабы потенциальной нехватки энергии с приближением зимы, пишет The Guardian. Правительства разных стран по всему континенту уже объявили о ряде новых ограничений: например, власти Парижа решили выключать подсветку витрин и достопримечательностей на час раньше, в Милане выключат общественные фонтаны, а в Ганновере посетителям тренажёрных залов предложат прохладный душ в целях экономии, говорится в статье.



Европейские власти также призывают население внести свою лепту в политику энергосбережения: избегать использования бытовых электроприборов в часы пиковой нагрузки — с 16:00 до 19:00, запастись тёпой одеждой и одеялами и снизить скорость вождения. Кроме того, организации рекомендуют своим сотрудникам пользоваться лестницами вместо лифтов, использовать различные энергосберегающие приложения и отключать все устройства от сети, а не оставлять их в режиме ожидания, как было принято раньше.



Правительства и муниципальные власти по всей Европе откликнулись на призывы Брюсселя сократить энергопотребление и достичь общей цели по сокращению потребления энергии в ЕС на 15% к марту следующего года, говорится в статье. Все члены Евросоюза уже приняли решение, в частности, снизить стандарты отопления в общественных зданиях на один градус, а некоторые даже пошли ещё дальше. В то же время в Великобритании была заблокирована кампания с бюджетом около £15 млн, в рамках которой планировалось убеждать население экономить энергию: правительство заявило, что оно не является «нянькой», отмечается в статье.



Однако правительство Ирландии, напротив, запустило социальную кампанию с целью сократить энергопотребление, в рамках которой население призывают использовать кухонные плиты, сушилки для белья, стиральные машины, электрочайники и другую бытовую технику максимально эффективно, чтобы не тратить зря энергию, и по возможности не включать её в часы пик, с 16:00 до 19:00 дня.



Ирландские власти также призвали автомобилистов ездить медленнее, поддерживать давление в шинах и двигаться плавно, чтобы экономить потребление энергии. Кроме того, им рекомендуется хотя бы один раз в неделю переключиться на пешие прогулки или пересесть на велосипед и общественный транспорт, сообщается в статье.



Также было отложено включение отопления в правительственных зданиях. В сентябре несколько членов парламента уже пожаловались на холод, однако другие сотрудники правительственного комплекса заявили, что они «хотят подать пример». Поэтому подача отопления была начата спустя лишь четыре дня, пишет The Guardian.



Во Франции свет в витринах магазинов, а также подсветку достопримечательностей, включая огни Эйфелевой башни, будут теперь выключать на час раньше, чтобы сэкономить электроэнергию и сократить потребление топлива. Правительство также запустило крупную социальную кампанию, призывая каждого отдельного человека или предприятие внести свой вклад в общие усилия. Кроме того, сотрудников поощряют использовать лестницы вместо лифтов, отказаться от принтеров, а также отключать компьютеры от сети, когда они не используются, говорится в статье.



Компаниям и предприятиям государственного сектора было дано указание организовать работу на дому, чтобы их помещения могли вообще закрываться на три-четыре дня, и ограничивать скорость на дорогах при вождении автомобиля. Частным владельцам зданий также рекомендуется снижать температуру термостатов до 19°C, когда помещения заняты людьми, до 16°C в ночное время и до 8°C, если они не используются более двух дней (например в выходные или в дни государственных праздников).

Руководителям общественных зданий было дано указание перейти на светодиодные лампы, отключать при отсутствии необходимости водонагревательные котлы и не обогревать офисы выше 19°C в рабочие часы. Спортивные комплексы также должны понизить стандарты отопления на два градуса, а общественные бассейны — температуру воды на один градус. Крме того, для фонарей уличного освещения и вывесок во Франции будут снижать яркость, включать их на более короткие периоды, а по возможности вообще полностью выключать ночью, в период с 01:00 до 06:00 утра, пишет The Guardian.



Рядовых французов также просят поддерживать дома температуру на уровне 19°C или ниже в жилых комнатах и ​​кухнях и 17°C — в спальнях, снижать температуру обогревательных котлов, использовать энергоёмкие электроприборы и бытовую технику, по возможности избегая их включения в часы пиковой нагрузки. Семьи, которые всё это сделают, будут вознаграждены специальным бонусом, подробности о котором обещают объявить позже.



Власти Германии, в свою очередь, приняли решение, что все памятники и достопримечательности, в том числе знаменитые Бранденбургские ворота в Берлине, общественные здания и рекламные щиты могут быть освещены только с 16:00 до 22:00, за исключением культурных фестивалей. На этой неделе в Берлине прошёл ежегодный фестиваль световых шоу, однако его организаторы заявили, что им удалось снизить потребление электроэнергии на 75% по сравнению с прошлым годом, говорится в статье.



Кроме того, отопление в коридорах общественных зданий в Германии будет отключено, а максимальная температура в помещениях государственного сектора должна составлять 19°C. Температура в общественных бассейнах также была снижена. Некоторые муниципалитеты пошли ещё дальше и вообще отключили там горячую воду: в частности, власти Ганновера заявили, что горячая вода больше не будет доступна для мытья рук или принятия душа в общественных зданиях и в душевых бассейнов, спортивных и тренажёрных залов.



Для жилых домов в Германии пока не вводили обязательных стандартов максимальной температуры. Однако все частные бассейны страны больше не должны обогреваться электричеством или газом, за исключением только тех случаев, когда это «срочно необходимо для терапевтического использования или во избежание нарушений технологии», поясняется в статье.

Власти Испании, которая не настолько сильно зависит от поставок энергоносителей из России, как многие другие страны ЕС, также согласились сократить потребление природного газа на 7-8% «в знак солидарности» с остальными членами Евросоюза. Предполагается, что новые меры экономии будут действовать до ноября следующего года, сообщается в статье.



В частности, освещение витрин магазинов должно быть выключено после 22:00 вечера, а во всех кондиционируемых или отапливаемых помещениях должен быть установлен специальный механизм автоматического закрывания дверей, чтобы избежать потерь энергии. Согласно постановлению правительства Испании, в общественных зданиях теперь можно будет поддерживать температуру не выше 19 градусов тепла. И хотя новые правила не являются обязательными для домохозяйств, жителей страны также призывают последовать примеру и расходовать энергию более экономно.



В Италии в рамках специальной кампании «Термостат» этой весной уже был введён ряд мер по энергосбережению, в том числе отключение общественных фонтанов. Теперь итальянское правительство призывает домовладельцев снизить температуру центрального отопления на 1 градус, а также полностью выключать его хотя бы на один дополнительный час каждый день. Кроме того, итальянцам рекомендуют быстрее принимать душ, пользоваться посудомоечными и стиральными машинами только в режиме полной загрузки и не оставлять бытовую технику в режиме ожидания, пишет The Guardian.



В Нидерландах правительство также даёт специальные рекомендации домохозяйствам и представителям бизнеса о том, какие меры они должны принимать с целью сокращения потребления энергии, включая снижение температурных нормативов по обогреву зданий и помещений, сообщается в статье.



В Бельгии температура в штаб-квартире Совета министров ЕС и в здании, где проходят саммиты Евросоюза, была снижена до 19°C и персоналу направили специальную служебную записку с рекомендациями подумать о том, чтобы прийти на работу в свитере и не стесняться этого, потому что «энергия важнее, чем наш традиционный дресс-код», говорится в статье. При этом «Фонарь Европы» (внутреннее сооружение овальной формы в штаб-квартире совета, известное также под названием «космическое яйцо») будет выключен, а в огромном атриуме будет поддерживаться температура не выше 14°С для экономии ресурсов, сообщает The Guardian.



Кроме того, некоторые депутаты Европарламента активизировали свою давнюю кампанию, направленную против ежемесячных поездок в Страсбург. В частности, немецкий европарламентарий от ХДС Петер Лизе призвал парламентские власти отказаться от поездок в Страсбург как минимум до апреля. «Если мы просим всех экономить энергию, безответственно при этом продолжать отапливать сразу два здания и совершать ненужные поездки», — подчеркнул он.



Между тем Украина, которая является «одной из самых холодных стран Европы», также переживает серьёзный энергетический кризис, говорится в статье. И в то время как в Европе рекомендуют не нагревать помещения выше 19°C, власти Украины говорят о снижении температуры центрального отопления в зданиях на четыре градуса ниже нормы, призывая поддерживать её между 17°C и 18°C. Жителям страны также посоветовали заранее запастись одеялами и тёплой одеждой на случай, если температура на улице предстоящей зимой будет опускаться заметно ниже нуля, заключает The Guardian.