Politico: энергетический кризис обернётся «очень мрачной зимой» для лесов Европы

Без российского газа страны Европы ослабляют правила вырубки леса и поощряют людей сжигать древесину для обогрева домов. Как пишет Politico, экозащитники говорят о серьёзных последствиях массовой вырубки лесов, однако лесная отрасль категорически отвергает данные заявления.

Столкнувшись с растущими ценами на энергию и грядущими отключениями электричества, многие правительства Евросоюза ослабляют правила вырубки леса и поощряют людей сжигать древесину для обогрева домов. Как пишет Politico, по словам участников общеевропейской кампании в защиту природы, это означает катастрофу для и так уже уязвимых лесов Европы.

Как продолжает издание, неправительственные организации и учёные предупреждают, что потребление большего количества древесины в качестве топлива может привести к уничтожению лесов и увеличению незаконных вырубок, хотя лесная отрасль категорически отвергает данные заявления. Активисты говорят, что лесозаготовки и монокультурные плантации могут нанести ущерб биоразнообразию и затруднить достижение целей борьбы с изменениями климата, поскольку леса в настоящее время являются основным поглотителем углекислого газа в ЕС. Они также отмечают, что при сжигании древесины выделяются очень вредные загрязнители атмосферы, в том числе мелкие твёрдые частицы, которые могут являться причиной целого ряда опасных заболеваний.

Теперь некоторые из самых лесистых стран Европы разрешают вырубку леса, чтобы смягчить удар от энергетического кризиса, и поощряют сжигание древесины для экономии более дефицитных энергоресурсов, таких как газ, даже если это означает ухудшение состояния защиты лесов.

«В этом году в Европе будет сожжено значительное количество древесины», — сказал Мартин Пиджеон, участник кампании по лесным и климатическим вопросам в неправительственной организации Fern, и добавил, что сжигание, вероятно, станет рекордным и что леса испытают на себе «очень, очень мрачную зиму».

Официальный представитель Еврокомиссии заявил, что Брюссель осведомлён о сообщениях СМИ, предупреждающих о потенциальном увеличении вырубки леса, но не может подтвердить, что существует такой всплеск и есть какая-либо связь между этим и энергетическим кризисом.

Проблема вырубки леса остро встаёт в Центральной и Восточной Европе. В Румынии, где более половины населения уже отапливает свои дома дровами, правительство ограничило цены на дрова, чтобы снизить счета за электроэнергию. По сообщениям местных СМИ, летом в Словакии уже зарегистрирован рост незаконных порубок леса и краж древесины. Венгрия, сильно зависящая от российского газа, в августе отменила запреты, защищающие заповедные леса от вырубки. Латвия санкционировала вырубку молодых деревьев, а Министерство окружающей среды Литвы обратилось к государственной лесной компании с просьбой увеличить вырубку, чтобы поддержать снабжение страны биоэнергией.

В Польше «много людей» заняты вырубкой деревьев, чтобы собрать достаточно древесины на зиму, говорит Пётр Сергей, представитель неправительственной организации Polish Smog Alert. Лидер страны Ярослав Качиньский в прошлом месяце призвал людей «сжигать почти всё, конечно кроме шин и подобных вредных вещей», чтобы согреться в условиях надвигающейся нехватки угля, которая может затронуть около 2 млн польских домохозяйств.

НПО отмечают, что активные лесозаготовки не только приводят к истощению лесов, но и серьёзно влияют на усиление загрязнения окружающей среды. Но отраслевые группы в лесной отрасли настаивают на том, что опасения участников кампании не обоснованы.

«Отопительные элементы — пеллеты — производятся в основном из отходов деревообрабатывающей промышленности. Поскольку это вторичная биомасса, она не влияет на устойчивость лесов», — сказала Ирен Ди Падура, политический директор отраслевой ассоциации Bioenergy Europe, добавив, что «биоэнергетика никогда не была и не будет в будущем драйвером увеличения заготовки древесины».