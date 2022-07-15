NTD: пенсионеры из Конго спасают лес, производя топливные брикеты из отходов

Пенсионер из Конго основал небольшую компанию, которая делает топливные брикеты из отходов и обугленных опилок. Как передаёт NTD, для него это является не только способом заработать, таким образом мужчина пытается сохранить тропическую природу, ведь за 20 лет провинция Южное Киву потеряла 12% леса из-за подсечно-огневого земледелия и производства древесного угля.

Конголезец Бавон Мубаке недавно вышел на пенсию, но отдыхать и не собирался. Бывший госслужащий уже нашёл новое призвание. Он основал в городе Букаву небольшую компанию, которая делает топливные брикеты из отходов и обугленных опилок.

Это и способ заработать, и возможность сохранить драгоценные тропические леса на востоке ДР Конго.

Процесс производства начинается со сбора сырья. Годятся и кукурузные стебли, и листья деревьев, и другие растительные отходы. После сбора сырьё сушат, а потом измельчают.

БАВОН МУБАКЕ, основатель компании: Мы кладём порошок в кипящую воду и смешиваем его с обугленными опилками, а затем формируем брикет.

Не у всех жителей Букаву есть электричество. Многие готовят еду на огне, используя уголь. Его делают из деревьев из близлежащего заповедника, где обитают вымирающие восточные гориллы.

Мубаке продаёт топливные брикеты по 100 конголезских франков, или пять центов США. Это в десять раз дешевле такого же количества угля.

Брикеты делают в Реабилитационном центре для пожилых людей. По сути, это клуб пенсионеров. Компания работает всего три месяца. Выпускает по 2000 брикетов в неделю, поскольку спрос уже большой.

Букаву находится в провинции Южное Киву. За последние 20 лет она потеряла 12% своих лесов. Основные причины — подсечно-огневое земледелие и производство древесного угля.

Но Мубаке надеется, что поможет защитить леса. А свой возраст не считает помехой стремлению к добрым делам.

Дата выхода в эфир 14 июля 2022 года.