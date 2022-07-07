NTD: бразильские рыбаки вынуждены ловить мусор, а не рыбу
Бразильские рыбаки стали мусорщиками. Теперь их улов — пластиковые бутылки, плёнка, выброшенные телевизоры и прочие отходы. Всё это собирают в заливе Гуанабара в Рио-де-Жанейро.
РЫБАК: Каким было море 50 лет назад и каким стало сейчас — разница огромная. Люди просто этого не осознают. Они выбрасывают в море всё ненужное. Думают, это помойка. Но море не помойка.
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